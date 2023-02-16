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Работа в США, связь с миллиардером, отсутствие семьи: как живет звезда "Содержанок" Ахмедова

Актриса часто появляется на экранах, но почти не рассказывает о личном
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Сабина Ахмедова стала известной на всю страну после выхода сериала "Содержанки". Она блестяще сыграла роль светской львицы Карины Штерн и покорила сердца многих зрителей. Последние годы творчество и частная жизнь актрисы вызывает у публики особый интерес. Однако все личное звезда предпочитает хранить за семью печатями.

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Сабина Ахмедова появилась на свет в 1981 году. Семья будущей артистки не имела никакого отношения к творчеству, но это не помешало ей увлечься актерством. Ахмедова получила диплом Института современного искусства, начала работать в театре Стаса Намина, а затем отправилась покорять новые вершины за границу. Несколько лет спустя актриса окончила Институт Ли Страсберга в Штатах.

В 2003 году артистка дебютировала на российских экранах. Однако первая слава пришла к Ахмедовой лишь через три года, когда на экраны вышел популярный сериал "Клуб". Актриса успешно справилась с главной ролью и запомнилась зрителям.

Следующие годы Сабина Ахмедова активно работала не только в России, но и за рубежом. А в 2019 году в ее карьере случился важный поворот. Актриса снялась в сериале "Содержанки", который имел громкий успех и сделал из нее звезду. Но вместе со славой на артистку обрушился и повышенный интерес к ее личной жизни.

Сабина Ахмедова не входит в число знаменитостей, которые любят говорить о своих любовных делах. Однако это не мешает сплетникам приписывать ей романы. Несколько лет назад ходили слухи, якобы артистка состоит в отношениях с президентом "Росгосстраха" Даниилом Хачатуровым. Впрочем, сама Ахмедова связь с миллиардером никак не комментировала.

Сейчас 41-летняя Сабина Ахмедова посвящает всю себя работе. Мужа и детей у артистки пока нет. Судя по всему, отсутствие семьи ее не смущает. Звезда продолжает активно строить карьеру в России и в США, живет на две страны и много путешествует.

Сабина Ахмедова. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2023, 17:20 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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