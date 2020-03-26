"35 падающих на меня мышей": звезда сериала "Колл-центр" пожаловалась на психологические проблемы

26 марта на экраны выйдет четвертый эпизод теленовеллы. Серия расскажет историю Джеммы, уборщицы офиса. Героиня Сабины Ахмедовой на многое готова, чтобы спасти своего малыша. В паре с ней появится персонаж Никиты Кукушкина – богатый и одержимый садист.
По словам Ахмедовой, ей досталась крайне непростая роль. После окончания съемок она долго не могла прийти в себя. Звезда целый месяц возвращалась к обычной жизни.
Сабина и ее коллеги много времени провели в замкнутом пространстве, что не лучшим образом отразилось на их психологическом самочувствии. Артисты сериала "Колл-центр" находились в состоянии тревоги и подсознательно ожидали атаку даже вне площадки.
"Но удивительным образом, не "обнаженные" сцены стали самыми сложными, и даже не сцены избиения – хотя это безусловно было тяжело – а день, когда мы снимали, как моя героиня пробирается через тоннель. 35 падающих на меня мышей сделали свое дело", – поведала Сабина Ахмедова.
Напомним, сериал "Колл-центр" расскажет, как в обычный будний день сотрудники телефонной поддержки магазина игрушек для интима приходят на работу в офис. Главный герой Кирилл, его играет Павел Табаков, узнает, что его девушка Катя, эту роль исполняет Юлия Хлынина, спит с начальником Денисом. Кирилл выходит из себя и увольняется. Правда, здание молодой человек покинуть не может – все выходы заблокированы. Более того, из динамиков слышатся голоса, они представляются Мамой и Папой. Неизвестные сообщают, что в здании бомба и они намерены устроить игру на выживание.
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