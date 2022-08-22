"Получил по носу": актер из сериала "Балабол" пострадал в опасном мордобое

Телезрители с замиранием сердца ждут долгожданного продолжения детективной киноленты о Сане Балабине. Съемки седьмого сезона в самом разгаре, а звезда картины Константин Юшкевич решила приоткрыть завесу тайны и рассказать, что же ждет поклонников сериала "Балабол".
Первое и, пожалуй, самое интересное для преданных фанатов – возвращение персонажей, которые давно покинули жизнь главного героя, правда, о ком именно идет речь, пока неизвестно. Свои отношения он, кстати, тоже продолжит и, конечно, не обойдется без перипетий. К тому же, говорит звезда картины, ему самому нравится, когда Саня Балабин "лажает", ведь в этом заключается жизнь каждого человека.
В седьмом сезоне зрителей также ждут эффектные сцены, в том числе связанные с драками, в которых задействован главный герой. Правда, снимались они, по признанию самого Константина Юшкевича, с привлечением каскадеров, ведь актер, к сожалению, с годами не молодеет, а выполнять опасные трюки ему становится тяжело.
К слову, в одном из таких экранных мордобоев он уже успел пострадать и даже получить травму! Как передает телеканал "360", к таким ситуациям артист относится просто – это же все-таки рабочий процесс.
"Недавно во время съемок я немножко получил по носу, но все в порядке", – призналась звезда сериала "Балабол".