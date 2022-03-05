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Устроился работать в метро, остался без жилья, вымолил дочь: как живет звезда "Сватов" Добрынин

Устроился работать в метро, остался без жилья, вымолил дочь: как живет звезда "Сватов" Добрынин

За свою карьеру Николай Добрынин исполнил немало ярких ролей, однако чаще всего зрители ассоциируют его с образом Митяя из сериала "Сваты". Сегодня жизни артиста можно только позавидовать: крепкая семья, дом – полная чаша и любимая работа. Но так, увы, было не всегда.
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Николай Добрынин родился в 1963 году и вырос в небогатой семье. Отец будущего артиста работал милиционером и любил проводить вечера за игрой на баяне, приучая сыновей к музыке. Во многом благодаря родителю у Николая и появилась творческая жилка. В детстве он ходил в музыкальную школу и пел в церковном хоре вместе с братом, а после окончания учебы перебрался в столицу и поступил в ГИТИС.

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Свою первую роль в кино Добрынин получил еще в 1986 году – тогда ему было всего 23 года. Несмотря на то, что старт был удачным, широкая известность к актеру пришла только после 40 лет. Снявшись в сериале "Сваты", исполнитель роли Митяя покорил многих телезрителей. За свою карьеру артист исполнил больше 130 ролей и, судя по всему, не планирует останавливаться на достигнутом.

Если карьера Николая Добрынина складывалась удачно, то в личной жизни все, бывало, шло наперекосяк. В первый раз актер связал себя узами брака еще в студенческие годы – его избранницей стала дочь дипломата Ксения Ларина. Состоятельный отец девушки сразу дал понять, что денег молодым от него не видать, поэтому Добрынин был вынужден обеспечивать семью своими силами. Будущая кинозвезда совмещала учебу в ГИТИСе с работой в метро – на сон оставалось всего два-три часа в сутки. А когда карьера пошла в гору, семейная жизнь затрещала по швам. Актер встретил другую женщину, ради которой был готов бросить все.

Второй избранницей кинозвезды стала Анна Терехова – дочь легендарной актрисы Маргариты Тереховой. Вскоре после начала страстного романа Николай стал не только мужем Анны, но и отцом ее маленького сына Миши. Актер усыновил мальчика, полюбил его как родного и решился рассказать правду только когда ребенку исполнилось 10 лет. К слову, на их отношения это никак не повлияло. Если с сыном Добрынину удалось сохранить прочную связь, то с женой все было наоборот. Постепенно дело дошло до развода, после которого в жизни артиста началась черная полоса.

После расставания с супругой на Николая Добрынина посыпались неприятности. Он остался без крыши над головой, почти лишился работы, был вынужден кочевать по друзьям или ночевать в гримерке театра. Поговаривают, из-за череды навалившихся проблем артист даже начал прикладываться к бутылке. Неизвестно, куда Николая привел бы такой образ жизни, если бы в его жизни не появилась она – администратор "Аэрофлота" Екатерина.

Екатерина Комиссарова была давней поклонницей актера и помогла ему вернуть любовь к жизни. Их первую встречу нельзя назвать удачной, ведь в тот же вечер артист напросился к новой знакомой домой, уснув прямо у нее на полу. К счастью, такое поведение Николая не отпугнуло Екатерину, и у них получилось создать крепкую семью. В 2002 году возлюбленные поженились, а в 2008 году на свет появилась их долгожданная дочка Нина.

Добрынин рассказывал, что они с женой не могли завести ребенка пять лет и буквально вымолили наследницу, выполняя все указания матушки одного из монастырей. А сейчас Николай души не чает в подрастающей дочке. К тому же, артист по-прежнему принимает участие в жизни уже взрослого Михаила, которого всегда называет своим родным сыном. В свои 58 лет звезда "Сватов" продолжает активно работать и радовать поклонников новыми творческими успехами.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 марта 2022, 15:06 Источник: Kleo.ru • Требует проверки
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