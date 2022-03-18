Звезда сериала "Постучись в мою дверь" скромно вышла замуж

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Эврим Доган сменила семейный статус. Исполнительница роли Айфер Йылдыз вышла замуж за коллегу по цеху Йенера Озера.
Доган и Озер вместе около пяти лет. С недавнего времени звезды турецких теленовелл сожительствуют. Бракосочетание, уверены молодожены, мало что изменит в их жизни. Впрочем, Эврим и Йенер очень хотели устроить небольшое торжество.
Звезда сериала "Постучись в мою дверь" и ее избранник скромно расписались в ЗАГСе. Банкет в честь счастливого события назначен на 19 марта.
Доган призналась журналистам, что невероятно счастлива. Актриса и ее новоиспеченный муж уходить в отпуск в связи со свадьбой не планируют.
Эврим Доган, напомним, 44 года. Кинокарьеру актриса начала в 2007-м, но известность пришла к ней только в 2016-м после выхода на экраны сериала "Улыбки хватит". Недавно Доган присоединилась к касту ленты "Мои братья, мои сестры". В картине актрисе доверили роль управляющей рестораном по имени Генуль.
Звезда сериала "Постучись в мою дверь" не любит говорить о личной жизни. "У меня было много разочарований. Но теперь я с человеком, который тоже в свое время пережил много разочарований", - признавалась Эврим в интервью.