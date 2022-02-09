Состояние покончившей с затворничеством Валентины Талызиной напугало всех

Совсем недавно актриса была прикована к инвалидному креслу.

В конце января актриса Валентина Талызина отпраздновала 87-летие. День рождения звезда отечественного кино и сериалов отметила на сцене Театра имени Моссовета. Талызина появилась в постановке "Волки и овцы". Знаменитость впервые за три года предстала перед зрителями.

Как призналась Валентина Илларионовна в свежем интервью, накануне премьеры она, как назло, простудилась и потеряла голос. Актриса уверена, что ее продуло в театре, так как в помещениях учреждения сейчас холодно. Талызина лишилась голоса впервые в жизни и ужасно расстроилась. Состояние здоровья знаменитости напугало всех задействованных в спектакле. К счастью, работу связок удалось быстро восстановить, постановка прошла без сучка и без задоринки.

"Чувствую себя прекрасно!" – заявляет Валентина Илларионовна. Между тем актриса не скрывает, что ее "иногда подводит нога". Еще недавно Талызина могла передвигаться исключительно на инвалидном кресле. Из-за пандемии и проблем с конечностью артистка практически превратилась в затворницу. К счастью, недуг отступил. Знаменитость делает специальные упражнения, чтобы как можно дольше оставаться активной.

Талызина, как и в молодости, способна быстро заучивать огромные объемы текста. На память Валентина Илларионовна не жалуется.

Дни рождения Валентина Талызина предпочитает праздновать скромно. Лучший подарок для актрисы – это выход на сцену. В кино Талызину сейчас практически не зовут.