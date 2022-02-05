Скончался режиссер "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" Бутурлин

На 76-м году жизни умер режиссер и сценарист Виктор Бутурлин. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте киностудии "Ленфильм". Причины смерти пока неизвестны.
Напомним, Виктор Бутурлин в 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а в 1981 году — мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Он снял такие фильмы и сериалы, как "Аплодисменты, аплодисменты..." (1984), "Улицы разбитых фонарей" (1997), "Убойная сила" (2000).