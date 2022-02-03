Звезда сериала "Девушки с Макаровым" о своем дефекте: Поможет карьере

На ТНТ продолжается трансляция второго сезона ленты "Девушки с Макаровым". Одну из главных ролей в комедийном сериале исполнила 27-летняя Алевтина Тукан. Героиня актрисы – сотрудник столичного отделения полиции Анна Туркина.
У Алевтины Тукан есть небольшой дефект речи. Картавость у актрисы зрители заметили еще в прошлом году – в период трансляции первого сезона ленты. По мнению поклонников картины, эта особенность добавляет Алевтине и ее героине очарования.
Сама Тукан из-за нарушения произношения не комплексует. Актриса надеется, что невозможность правильно произносить некоторые звуки станет ее изюминкой. Картавость, уверена Тукан, будет визитной карточкой и поспособствует развитию ее карьеры.
В пример звезда сериала "Девушки с Макаровым" привела супермодель Синди Кроуфорд. У манекенщицы, говорит актриса, есть дефект на лице – большая родинка у верхней губы.
"И эта мушка сделала ей карьеру", – рассудила Алевтина Тукан в свежем интервью.
Во втором сезоне сериала "Девушки с Макаровым", отмечает Алевтина, ее героиня раскроется для зрителя как карьеристка и женщина. Анну Туркину ожидает много интересных событий.