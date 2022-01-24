Заподозренный в романе с танцовщицей Николаев раскрыл рождение сына

Звезда фильма "День рождения Буржуя" Валерий Николаев редко делится с публикой подробностями своей личной жизни.



Рождение наследника от общественности актер решил утаить. Сенсационное заявление Николаев сделал во время съемок шоу "Танцы со звездами", причем совершенно случайно.

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Всему виной предположения судей о том, что между ним и его партнершей Александрой Акимовой закрутился роман. Подозрения жюри возмутили Николаева, ведь, по его признанию, репетиции проходят под присмотром возлюбленного Акимовой, а его самого дома ждет жена и семимесячный сын. Услышав признание Николаева, публика и члены жюри ахнули.

"Так что на репетициях между нами с партнершей Сашей Акимовой летают искры, но после мы расходимся по домам", – признался актер.

Как выяснилось, радостное событие в семье артиста произошло летом 2021 года. К слову, после рождения наследника Николаев давал интервью разным изданиям, однако ни в одном из них не упоминал о пополнении.

Артист женился в четвертый раз в 2014 году – на Эльмире Земсковой, которая младше своего избранника на 19 лет. Николаев не раз заявлял о своем желании стать отцом во второй раз, однако долгое время у пары не получалось решить вопрос с рождением ребенка.