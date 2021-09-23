У 64-летней звезды Голливуда не закрывается рот после очередной пластики

Пик актерской карьеры Мелани Гриффит пришелся на 80-е и 90-е. Актриса пользовалась невероятной популярностью у зрителей, продюсеров и режиссеров. Миллионы мужчины были готовы пасть к ее ногам. Гриффит называли секс-символом Голливуда и ставили на обложки глянцевых журналов.
Когда естественная красота Гриффит начала увядать, она увлеклась пластикой. Поговаривают, что впервые на стол хирурга знаменитость легла на фоне проблем с мужем – Антонио Бандерасом. Мелани боялась потерять избранника, поэтому включилась в гонку за ускользающей молодостью.
Старания актрисы оказались тщетными. Антонио Бандерас спутался с красавицей-блондинкой Николь Кемпел. В 2014-м брак, которым так дорожила Мелани, распался. К моменту развода Гриффит было не узнать. После всех хирургических манипуляций с лицом и телом актриса стала другим человеком.
9 августа Мелани Гриффит исполнилось 64 года. Знаменитость все еще не оставляет попыток стать моложе. Актриса не отказалась от пластики, филлеров и инъекций "красоты".
На днях Гриффит попала в объектив папарацци. По словам репортеров, Мелани вновь модернизировала свою внешность. Актриса увеличила губы.
Судя по всему, контурная пластика прошла не совсем успешно. Губки артистки распухли настолько, что ее рот перестал закрываться. Если косметолог Мелани использовал современный препарат на основе гиалуроновой кислоты, то ситуация со временем исправится сама собой. В течение года вещество рассосется.
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