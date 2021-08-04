"Наталья – человек достойный, но сложный": почему развелись Бурляев и Варлей

Известный режиссер, звезда сериала "Адмиралъ", фильмов "Иваново детство" и "Военно-полевой роман" Николай Бурляев впервые отправился в ЗАГС с актрисой Натальей Варлей. Брак знаменитостей продлился всего два года.
Незадолго до свадьбы с Варлей Бурляев был принят в труппу "Ленкома". Артиста взяли в спектакль "Суджанские мадонны", где его партнершей стала Ирина Печерникова.
В книге мемуаров "Канатоходка" Варлей признавалась, что очень ревновала супруга к Печерниковой. О своих переживаниях и опасениях Наталья прямо говорила Николаю. Бурляев, в свою очередь, возможность романа с партнершей отрицал, дескать, с Печерниковой у него ничего быть не может.
Наталья не доверяла мужу. Супруги часто ссорились, обычно в такие моменты Варлей уезжала к маме. После очередного конфликта Наталья по традиции отправилась к родительнице, но ночевать там не осталась. Вечером она вернулась домой и застала в квартире Ирину Печерникову. Бурляев и его партнерша ели приготовленный Варлей суп. Актриса фильма "Кавказская пленница" разрыдалась от боли и обиды и убежала прочь. Николай за супругой не пошел и даже не позвонил. Вскоре знаменитости развелись.
Отметим, что, несмотря на некрасивый финал брака, Николай Бурляев и Наталья Варлей остались в хороших отношениях. Актер называет звезду "Кавказской пленницы" своей первой любовью.
О причинах развода с первой женой звезда сериала "Адмиралъ" старается не говорить. Между тем в свежем интервью, Бурляев намекнул, что у Варлей трудный характер.
"Наташа — человек очень достойный, хотя и сложный", – поделился Николай Бурляев.
Популярные темы форума
Муж заставляет готовить
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Создаем собственный эгрегор
завидую своей сестре