"В ту ночь не случилось, слишком много я выпил": звезда "Сватов" о первом знакомстве с женой

Актер раскрыл детали встречи с любимой женщиной.

Звезда сериала "Сваты" Николай Добрынин 20 лет счастлив в браке с Екатериной Комиссаровой. Пара воспитывает 13-летнюю дочь Нину. Это третья попытка актера создать семью.

В свежем интервью Добрынин рассказал историю первого знакомства с супругой. Николай и Екатерина встретились в 1998 году. Комиссарова тогда работала в авиакомпании и не пропускала ни одного спектакля в "Сатириконе", где артист репетировал с театром Романа Виктюка.

Однажды после удачной премьеры Николай Добрынин с коллегами отправился в ресторан отмечать. Народу было много, все шумели и выпивали. За столиком Николай заметил стройную, длинноногую девушку. О романтических отношениях артист тогда не думал. К красавице у знаменитости был корыстный интерес. После очередного развода Добрынин остался без жилья. Он скитался по друзьям и знакомым. В тот вечер Николай вновь искал место для ночлега. Он прямо сказал об этом девушке.

Комиссарова была шокирована наглостью нового знакомого, однако в просьбе артисту не отказала. В тот же вечер Николай оказался дома у Екатерины.

"Ничего между нами в ту ночь не случилось, слишком много я выпил и просто уснул", – признался Добрынин.

Утром девушка уехала на работу, актер остался в ее квартире. Николай привел себя в порядок, оставил записку с номером телефона на холодильнике, захлопнул входную дверь и уехал на репетицию. Комиссарова позвонила Добрынину через несколько месяцев. Актер пригласил красавицу на свидание и с тех пор они не расставались.