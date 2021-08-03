"В ту ночь не случилось, слишком много я выпил": звезда "Сватов" о первом знакомстве с женой

Звезда сериала "Сваты" Николай Добрынин 20 лет счастлив в браке с Екатериной Комиссаровой. Пара воспитывает 13-летнюю дочь Нину. Это третья попытка актера создать семью.
В свежем интервью Добрынин рассказал историю первого знакомства с супругой. Николай и Екатерина встретились в 1998 году. Комиссарова тогда работала в авиакомпании и не пропускала ни одного спектакля в "Сатириконе", где артист репетировал с театром Романа Виктюка.
Однажды после удачной премьеры Николай Добрынин с коллегами отправился в ресторан отмечать. Народу было много, все шумели и выпивали. За столиком Николай заметил стройную, длинноногую девушку. О романтических отношениях артист тогда не думал. К красавице у знаменитости был корыстный интерес. После очередного развода Добрынин остался без жилья. Он скитался по друзьям и знакомым. В тот вечер Николай вновь искал место для ночлега. Он прямо сказал об этом девушке.
Комиссарова была шокирована наглостью нового знакомого, однако в просьбе артисту не отказала. В тот же вечер Николай оказался дома у Екатерины.
"Ничего между нами в ту ночь не случилось, слишком много я выпил и просто уснул", – признался Добрынин.
Утром девушка уехала на работу, актер остался в ее квартире. Николай привел себя в порядок, оставил записку с номером телефона на холодильнике, захлопнул входную дверь и уехал на репетицию. Комиссарова позвонила Добрынину через несколько месяцев. Актер пригласил красавицу на свидание и с тех пор они не расставались.
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