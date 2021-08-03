"Виктюк сломал мою жизнь!": почему Добрынин отказался приехать к сжираемому болезнью режиссеру

Николай Добрынин в 1985 году окончил ГИТИС. После получения диплома артист устроился к Константину Райкину в "Сатирикон", где много лет танцевал в последнем ряду массовки. По словам актера, возможно, он и остался бы прозябать в роли статиста, если бы не Роман Григорьевич Виктюк.
Виктюк разглядел талант Добрынина во время капустника в "Сатириконе". Николай попал на мероприятие прямо из казармы – приехал из армии в увольнение. Режиссеру сразу понравился парень из массовки с южным говором. Виктюк пригласил Добрынина в свой новый проект "Служанки" – постановку, которая немного позже взорвет театральную Москву.
В свежем интервью актер сериала "Сваты" признался, что возможность трудиться у Романа Григорьевича он воспринял как подарок судьбы. Буквально на первой же репетиции "Служанок" Николай переродился и стал другим человеком.
"Виктюк сломал мою жизнь!" – отметил Добрынин.
Николай добавил, что режиссер был беспощаден к артистам. Каждый день Роман Григорьевич менял концепцию спектакля. Члены труппы буквально жили в театре и спали в гримерках.
В последний раз Виктюк и Добрынин виделись в 2013 году, после этого они даже не созванивались. Однажды Николая набрала помощница режиссера. Женщина рассказала, что Роман Григорьевич серьезно болен и хотел бы встретиться. Актер приехать в гости отказался. Добрынин хотел, чтобы Виктюк в его в памяти остался здоровым и полным сил.
"Я знал, что он уже плохо выглядел, болезнь не щадила, добивала. И знаете, не поехал…", – признался актер "Сватов".
Роман Григорьевич Виктюк скончался 17 ноября 2020 года от тромбоэмболии на фоне коронавирусной инфекции. Тогда в прессе писали, что Николай Добрынин проигнорировал церемонию прощания со своим учителем.
"Врут", - говорит звезда сериала "Сваты". Как оказалось, Добрынин и его супруга приезжали проститься с режиссером одними из первых.
"Я подошел к гробу, встал на колени. Рома маленьким, худеньким стал... Онкология его сожрала", - отметил Николай Добрынин.
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