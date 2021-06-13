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Шоу-бизнес
"На сцене появляется что-то потустороннее": Сменивший усопшего Виктюка режиссер поражен происходящим в театре

"На сцене появляется что-то потустороннее": Сменивший усопшего Виктюка режиссер поражен происходящим в театре

Новый худрук театра Романа Виктюка сообщил о театральном наследии. Денис Азаров гордится достижениями покойного режиссера.
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После кончины Романа Виктюка театр его имени перешел в надежные руки молодого художественного руководителя Дениса Азарова. Сейчас 35-летний режиссер умело справляется с должностными обязанностями и чтит заложенные своим предшественником традиции. Мужчина признается, что ставит перед собой задачу гармонично распределить наследие Романа Виктюка и театральные новации, без которых дальнейшая деятельность театра невозможна.

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Денис Азаров открыто объявил, что будет работать над репертуаром так, чтобы его половину составляли спектакли Романа Виктюка. Отдельные постановки покойного режиссера он считает выдающейся частью не только российской, но и мировой культуры. Новый худрук восторженно отзывается об актерской труппе театра, мастерски впечатляющей зрителей. "Актеры поражают меня безумной энергетикой. Иногда в них на сцене появляется даже что-то потустороннее — и божественное, и дьявольское", — выразился мужчина.


26 июня Денис Азаров дебютирует в театре Романа Виктюка с постановкой "Пир" по творчеству представителей последней группы авангарда в России ОБЭРИУ. За основу спектакля взяты тексты Даниила Хармса, Николая Олейникова, Александра Введенского, Якова Друскина, Леонида Липавского, Николая Заболоцкого.


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Роман Виктюк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 13 июня 2021, 15:27 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
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