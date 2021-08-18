Разбившаяся в ДТП звезда "Зачарованных" не дала другим погибнуть

Звезда сериала "Зачарованные" накануне разбилась в
ДТП на одной из автострад Лос-Анджелеса. По данным полиции, 48-летняя Алисса
Милано моментально сориентировалась в экстремальной ситуации, спаслась сама и
не дала погибнуть другим.
Милано ехала на пассажирском сиденье внедорожника, за рулем которого находился ее дядя Митч. Внезапно у родственника Алиссы случился сердечный приступ. Мужчина потерял сознание. Автомобиль, оставшись без управления, протаранил соседнее транспортное средство, вылетел на встречную полосу, врезался в еще одну машину и затормозил.
Остановить внедорожник смогла Алисса Милано. Звезда "Зачарованных" умудрилась дотянутся до тормоза с пассажирского кресла и взять контроль над авто. Благодаря быстрой реакции актрисы удалось избежать человеческих жертв, считают сотрудники правоохранительных органов.
По данным американских СМИ, до приезда бригады медиков Алисса Милано оказывала первую помощь своему дяде. "Зачарованная" делала искусственное дыхание родственнику пока не появились доктора.
Алисса Милано и ее дядя были доставлены в госпиталь. В итоге актрису отправили восстанавливаться домой, а вот ее родственник остался под присмотром врачей.
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