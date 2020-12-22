"Суставы хрустят, папа трясется": постаревшая звезда "Зачарованных" показала себя без прикрас

Звезда сериала "Зачарованные" смирилась с тем, что стареет. Не так давно актрисе Алиссе Милано исполнилось 48 лет.

Знаменитость не скрывает, что очень изменилась с момента окончания "Зачарованных". С тех пор прошло 14 лет. Алисса Милано набрала вес и обзавелась мимическими морщинами. Артистка призналась, что научилась любить себя такой, какая она есть.

В личном микроблоге Милано показала свежее селфи. Как заметила звезда сериала "Зачарованные", она предстает на нем без прикрас – никаких фильтров и макияжа. Алисса заявила, что не стесняется себя естественной.

"Мои суставы иногда хрустят, когда я иду, а попа, по словам дочери, трясется", – рассказала о возрастных изменениях артистка. Милано теперь не так энергична, как раньше, к тому же она заметила у себя ухудшение памяти.

Звезда "Зачарованных" отметила, что благодарна этой жизни за все. Если после смерти ей выпадет возможность переродиться в кого-то, то она вновь станет собой. Артистка готова повторно пройти уже пройденный путь. "Даже с той душевной болью, которую я пережила", – порассуждала знаменитость.

Отметим, что к 48 годам Алисса Милано научилась не зацикливаться на внешности. По словам звезды сериала "Зачарованные", важными для нее давно являются совсем другие проблемы. "Истинная свобода – это хорошо оплачиваемая работа с приемлемой зарплатой, которая дает возможность проводить время с семьей, не беспокоясь о том, где добыть еду на стол", – поделилась мыслями актриса.