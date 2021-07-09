Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Пятница
9 июля
Лента новостей
19:15
Политолог Сатановский обвинил США в убийстве президента Гаити
18:55
Отключили от ЭКМО: МакSим не смогла дышать самостоятельно
18:54
"Большинство жен портят свои отношения": муж Бородиной разоткровенничался перед разводом
18:46
"Проколола губы иглой и выдавила гель": известную телеведущую изуродовал бездарный косметолог
18:36
Под Челябинском пожар перекинулся на крыши домов
18:22
На каком сроке беременным можно прививаться от COVID-19? Ответ Роспотребнадзора
18:16
"Какие у нее ко мне претензии?": директор "Ленкома" взорвался после вопроса о дочери Захарова
18:15
Мамина копия: Мария Кожевникова впервые показала лицо младшего сына
18:10
Оголившаяся мать Насти Ивлеевой всполошила россиян
18:04
США поставили Зеленского на место из-за коррупции
17:31
Лучшие фильмы и сериалы первой половины 2021 года
17:28
В Симферополе женщину госпитализировали после падения со второго этажа в аэропорту
17:27
"Зачем вы уничтожаете Бузову?": затравленного Кадони заставили оправдываться
17:23
"В глазах потемнело": Бабкиной стало плохо прямо на сцене
16:55
В Анапе на прогулочном судне взорвался газ
16:51
Директор раскрыл пенсию ушедшего на покой Моисеева
16:45
Только родившая избранница Янковского удивила стройностью: Как будто и не было
16:37
"Дай бог вам с Ксенией девочку!": Собчак и Богомолова отправили в роддом
16:13
Мадонна влезла в скандал с недееспособной Бритни Спирс
16:13
"Мы неплохо смотримся вместе": Лорак высказалась о связи с Лазаревым
16:06
"Не жрите его!": ужасающий поступок Голубкиной в день похорон Меньшова ошарашил россиян
16:02
Интимные прикосновения и постельные фото: Асмус выздоравливает в компании нового любовника
15:55
Заявления Лукашенко о "западной угрозе" адресованы России – политолог Шрайбман
15:43
"Прячет джинсы, чтобы не ушел": молодая жена Николаева борется за мужа
15:41
Сраженная страшной болезнью Догилева сделала заявление из больницы
15:33
Тело чемпионки СССР обнаружили в столице: умерла четыре дня назад
15:15
"Богиня": Орбакайте показала свой персик
15:09
Снимала стресс: встреча Арзамасовой с тренером один на один попала на видео
15:06
Блогер Mellstroy избежал тюрьмы после избиения девушки
14:45
"Не узнать Наталью": Королеву обвинили в злоупотреблении фотошопом
14:41
Открестившегося от сына Мамаева публично пристыдили: Мельчают мужики
14:24
"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
14:16
"Протрезвела?": спивающаяся Волочкова продает элитное жилье
14:16
Испуганная коронавирусом и ограничениями Валерия бежит из Москвы: Продадим квартиру
14:10
"Убегала, чтобы не попасть под раздачу": Семенович рассказала о родительских драках
14:06
Звезда "Глухаря" торгует куртками на фоне безденежья
13:38
"Держусь за жизнь": инфицированная ковидом звезда "Мажора" подала весть из реанимации
13:36
Чемпион Европы по карате рассказал о реализации крупных молодежных проектов в области спорта
13:32
В Кремле отреагировали на призыв к вакцинации всего населения России
13:24
Захарова отреагировала на призыв Франции не признавать российские вакцины: Гибрид расизма и неонацизма
13:23
Аналитик CYNIC: власть для Лукашенко дороже семьи и денег
13:20
"Совсем больная": Бузова выставила пятую точку на всеобщее обозрение
13:15
Звезда сериала "Содержанки" об особенном сыне: Не разговаривает, но все понимает
12:47
"Современные тенденции довели": Прилучный шокировал публику изменениями во внешности
12:45
"Больше неинтересно": Элджей впервые подтвердил слухи о разводе с Ивлеевой
12:42
Российская девочка-вундеркинд сдала ЕГЭ в восемь лет
12:30
Горячо: попавший шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
12:30
Сколько продлится аномальная жара в Москве: синоптики дали ответ
12:26
Петренко показал детей Климовой на отдыхе с мачехой
12:20
В России за сутки выявили более 25 тысяч случаев COVID-19
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Правда не нуждается в комментариях": Цымбалюк-Романовская завязала с походами по аморальным ток-шоу
Заявление Лукашенко об ответных мерах на санкции ЕС оценили: Теряет последние остатки политической адекватности
Лукашенко опасается начала войны в Белоруссии: Международной безопасности не существует
Страшно смотреть: обессилевшую Меньшову у гроба отца невозможно узнать
Тихановская о борьбе Лукашенко со СМИ: Режим боится правды
"Не могу сдержать слез": Долина сообщила о тяжелой утрате
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Лучшие фильмы и сериалы первой половины 2021 года

Лучшие фильмы и сериалы первой половины 2021 года

Российские любители кино выбрали фаворитов.
прочитано 290 раз

Медиапроект "Кино Mail.ru" составил рейтинг самых популярных сериалов и фильмов за первую половину 2021 года. В топ вошли как отечественные, так и зарубежные проекты.

ПО ТЕМЕ

Звезда сериала "Содержанки" об особенном сыне: Не разговаривает, но все понимает

Интимные прикосновения и постельные фото: Асмус выздоравливает в компании нового любовника

Лучшей теленовеллой, по мнению российских зрителей, является детище режиссера Антона Маслова "Вампиры средней полосы". Главные роли в ленте исполняют Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный и другие. В центре сюжета картины – семейство упырей, которое мирно живет в Смоленске.

Второе место в сериальном топе заняла драма с Кейт Уинслет в главной роли. Лента носит название "Мейр из Исттауна" и рассказывает о женщине-детективе, которая берется за расследование странного убийства. Бронзу в рейтинге получил проект от Marvel "ВандаВижен", основанный на комиксах о супергероях Вижене и Алой Ведьме. Главные роли в мини-сериале сыграли Элизабет Олсен и Пол Беттани.

Четвертое место в рейтинге получила отечественная основанная на реальных событиях психологическая драма "Хрустальный". Пятую строчку отдали работе Петра Тодоровского-младшего – ленте "Полет".

Топ самых популярных полнометражных картин возглавила история от студии Disney "Круэлла". Роль молодой злодейки Круэллы де Виль исполнила актриса Эмма Стоун. Серебро россияне отдали приключенческому фильму режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла". Бронзу – "Лиге Справедливости" Зака Снайдера.

На четвертой строчке оказался американский боевик "Никто", снятый режиссером из России Ильей Найшуллером. На пятой – ужастик "Тихое место 2".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Jenny Norquist / moodboard / www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 17:31

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Господи, помилуй: могила Меньшова утонула сразу после похорон

Что случилось на кладбище
Шоу-бизнес

"Лютая несправедливость": раскрыта правда о публичном срыве Билана

Сестра певца прояснила ситуацию
Шоу-бизнес

Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина

Названы причины болезни
Шоу-бизнес

Максакова в откровенном бикини показала расплывшуюся фигуру

Оперная певица покрасовалась на пляже

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+