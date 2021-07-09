Лучшие фильмы и сериалы первой половины 2021 года

Медиапроект "Кино Mail.ru" составил рейтинг самых популярных сериалов и фильмов за первую половину 2021 года. В топ вошли как отечественные, так и зарубежные проекты.
Лучшей теленовеллой, по мнению российских зрителей, является детище режиссера Антона Маслова "Вампиры средней полосы". Главные роли в ленте исполняют Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Глеб Калюжный и другие. В центре сюжета картины – семейство упырей, которое мирно живет в Смоленске.
Второе место в сериальном топе заняла драма с Кейт Уинслет в главной роли. Лента носит название "Мейр из Исттауна" и рассказывает о женщине-детективе, которая берется за расследование странного убийства. Бронзу в рейтинге получил проект от Marvel "ВандаВижен", основанный на комиксах о супергероях Вижене и Алой Ведьме. Главные роли в мини-сериале сыграли Элизабет Олсен и Пол Беттани.
Четвертое место в рейтинге получила отечественная основанная на реальных событиях психологическая драма "Хрустальный". Пятую строчку отдали работе Петра Тодоровского-младшего – ленте "Полет".
Топ самых популярных полнометражных картин возглавила история от студии Disney "Круэлла". Роль молодой злодейки Круэллы де Виль исполнила актриса Эмма Стоун. Серебро россияне отдали приключенческому фильму режиссера Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла". Бронзу – "Лиге Справедливости" Зака Снайдера.
На четвертой строчке оказался американский боевик "Никто", снятый режиссером из России Ильей Найшуллером. На пятой – ужастик "Тихое место 2".
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