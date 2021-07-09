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Сериалы
Обувалась на лестничной клетке: ухажер выставил актрису Ардову за дверь после совместной ночи

Обувалась на лестничной клетке: ухажер выставил актрису Ардову за дверь после совместной ночи

Чувства Анны Ардовой испарились в одно мгновение.
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Звезда ситкома "Одна за всех" рассказала забавный случай из прошлого. Анна Ардова вспомнила, как нелепо закончился один из ее романов.

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Первой любовью актрисы был ее одноклассник. Отношения молодых людей закончились после выпускного, но через пару лет судьба вновь их свела. Однажды Анна осталась у парня с ночевкой. "Он долго говорил, что не может меня до сих пор забыть", – поделилась знаменитость.

К сожалению, на следующее утро кавалера как подменили – он стал нервно выпроваживать Анну из квартиры. "Уходи скорее, у меня отчим проснулся, уходи, пока он в ванной", – говорил молодой человек. Ардова была в шоке. Такое поведение вызывало у актрисы "смеховую истерику". Жених вытолкал знаменитость за дверь в одних носках. Обуваясь на лестничной клетке, Анна поняла, что ее чувства к парню испарилась. Артистка осознала, что ее возлюбленный дурак.

Ардова отметила, что никогда ничего не скрывала от своих родителей. Когда Анна жила с отцом, в их доме часто гостили ее друзья.

Сегодня 51-летняя Ардова одинока и совсем не переживает из-за этого. Однажды звезда ситкома "Одна за всех" пыталась найти вторую половинку на сайте знакомств. Затея оказалась провальной. Кавалер из Интернета не оправдал ожиданий Анны и совсем не понравился ее дочери.

Напомним, Анна Ардова дважды ходила под венец. Первым мужем артистки был коллега по цеху Даниил Спиваковский. Этот брак продлился всего 11 месяцев. Вторым супругом знаменитости был Александр Шаврин. Анна и Александр развелись в 2017-м после 20 лет совместной жизни. У актрисы двое детей.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2021, 11:50 Источник: Tele.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ошарашенную Ардову окружила беснующаяся толпа

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