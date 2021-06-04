Звезда "Игры престолов" всполошила народ сообщением о нетрадиционной сексуальной ориентации

Звезда "Игры престолов" дала повод для слухов.

Исполнительница роли Сансы Старк артистка Софи Тернер сделала двусмысленную публикацию. Звезда "Игры престолов" всполошила народ, намеком на каминг-аут.

В личном микроблоге 25-летняя Тернер разместила пост в честь месяца гей-прайда. В "Сторис" артистка процитировала популярную в ЛГБТ-тусовке фразу, которую можно перевести как "время не натурально, и я тоже". Также Софи прикрепила картинку, на которой была надпись "би-прайд". В Сети публикацию Тернер расценили как намек на бисексуальность.

Отметим, ранее Софи Тернер подозревали в романе с другой звездой сериала Мэйси Уильямс. Девушки часто выражали нежность друг к другу на публике. В одном из интервью Тернер призналась, что пыталась вывести окружающих из равновесия поцелуями с Уильямс. Дескать, таким образом они провоцировали общественность. "Ну, знаете, просто иногда так хочется поцеловать лучшую подругу", – заявила тогда исполнительница роли Сансы Старк.

Как писали "Дни.ру", в июле 2020 года Софи Тернер родила первенца мужу – певцу Джо Джонасу. Дочь знаменитости назвали Уиллой. Актриса и вокалист вместе с 2016 года.

Добавим, месяц прайда в июне отмечается во многих странах мира. Он посвящен представителям ЛГБТ-сообщества, их достижениям и успехам в борьбе за равенство.