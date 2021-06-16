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Сериалы
Немного до центнера: народ в шоке от фото располневшей донельзя Антоновой

Немного до центнера: народ в шоке от фото располневшей донельзя Антоновой

Актриса Наталия Антонова страдала от лишнего веса.
прочитано 317 раз

Звезда сериала "Конец невинности" призналась, что не всегда была стройной как кипарис. По словам 47-летней Наталии Антоновой, 13 лет назад она располнела донельзя.

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В личном микроблоге Антонова опубликовала фото, на котором ей 33 года. В тот момент вес актрисы достигал почти 90 килограммов. Наталия отметила, что в ее распоряжении, к сожалению, есть только портрет крупным планом, снимок в полный рост был бы более наглядным, однако кадры того времени не сохранились.

Наталия с ужасом думает о том, что могла бы так и остаться с лишними килограммами. До центнера звезде сериала "Конец невинности" оставалось каких-то десять кило. Антонова рада, что однажды смогла взять себя в руки.

"Сегодня мне 47 – и я вешу 56 килограммов. И сегодня мне комфортнее ", – отметила артистка.

Знаменитость подчеркнула, что заняться собой и своим здоровьем никогда не поздно. Стройная фигура – это не столько хорошие гены, сколько постоянная работа.

Полнота, справедливо замечает Антонова, старит. "Порой девушка до 30 выглядит старше меня... катастрофа какая-то…" – рассудила звезда.

Наталия считает, что надо как-то мотивировать себя к изменениям. Артистка пожелала поклонникам здоровья и счастья, а также пообещала в скором времени поделиться секретами подтянутого тела.

Признание и архивные снимки звезды сериала "Конец невинности" шокировали пользователей Сети. Впрочем, в комментариях народ отмечал, что Наталия Антонова даже с лишними килограммами была красавицей.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 17:51 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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