Немного до центнера: народ в шоке от фото располневшей донельзя Антоновой

Звезда сериала "Конец невинности" призналась, что не всегда была стройной как кипарис. По словам 47-летней Наталии Антоновой, 13 лет назад она располнела донельзя.
В личном микроблоге Антонова опубликовала фото, на котором ей 33 года. В тот момент вес актрисы достигал почти 90 килограммов. Наталия отметила, что в ее распоряжении, к сожалению, есть только портрет крупным планом, снимок в полный рост был бы более наглядным, однако кадры того времени не сохранились.
Наталия с ужасом думает о том, что могла бы так и остаться с лишними килограммами. До центнера звезде сериала "Конец невинности" оставалось каких-то десять кило. Антонова рада, что однажды смогла взять себя в руки.
"Сегодня мне 47 – и я вешу 56 килограммов. И сегодня мне комфортнее ", – отметила артистка.
Знаменитость подчеркнула, что заняться собой и своим здоровьем никогда не поздно. Стройная фигура – это не столько хорошие гены, сколько постоянная работа.
Полнота, справедливо замечает Антонова, старит. "Порой девушка до 30 выглядит старше меня... катастрофа какая-то…" – рассудила звезда.
Наталия считает, что надо как-то мотивировать себя к изменениям. Артистка пожелала поклонникам здоровья и счастья, а также пообещала в скором времени поделиться секретами подтянутого тела.
Признание и архивные снимки звезды сериала "Конец невинности" шокировали пользователей Сети. Впрочем, в комментариях народ отмечал, что Наталия Антонова даже с лишними килограммами была красавицей.
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