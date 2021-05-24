Живущую впроголодь звезду сериала "Конец невинности" выручил трехлетний сын

Сын Наталии Антоновой впервые снялся в сериале в очень раннем возрасте. Гонорар мальчика помог семье.

После развода с Александром Вершининым у звезды сериала "Конец невинности" наступили нелегкие времена. Наталия Антонова переживала из-за рухнувшего союза, который, к слову, был освящен в церкви, и материальных трудностей. Денег катастрофически не хватало, жили впроголодь, порой у актрисы не было средств на проезд до работы. Антонова постоянно просила в долг у соседки.

Однажды Наталию выручил трехлетний сын Артем. За съемки в сериале "Бригада" мальчику заплатили полторы тысячи рублей. По словам Антоновой, гонорар ребенка она потратила на еду. "Ну, правда, было очень тяжелое время", – оправдалась звезда сериала "Конец невинности" в свежем интервью.

Артем посвятил свою жизнь актерству. Молодой человек иногда помогает родительнице материально. Сын не требует у Антоновой возвращения средств.

Не так давно Наталия и Артем вместе снимались в одном проекте. На съемочной площадке артистка подкармливала наследника. По словам звезды сериала "Конец невинности", она редко видит первенца, поэтому была рада возможности обедать с ним каждый день целые две недели. Гиперопека матери молодому актеру не мешала. Он спокойно относится к желанию родительницы заботиться о нем.

Чтобы не вызывать раздражения и смущения, Наталия и Артем не говорили о своей родственной связи коллегам по проекту. Об этом знал только режиссер.