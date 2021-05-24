"Я хочу родить дочку или сына": Антонова рассказала о планах после смерти двухмесячного ребенка

Звезда сериала "Конец невинности" Наталия Антонова воспитывает троих сыновей. Сегодня она счастливая мама и востребованная актриса. Но так было не всегда.
Напомним, у Антоновой трое сыновей. Первого сына Артема она родила от первого мужа Александра Вершинина. Сейчас сыну актрисы уже 23 года. Во втором браке с Николаем Семеновым Антонова родила еще двух сыновей, Никиту и Максима.
Актриса открыла страшную тайну. Оказывается, у 47-летней актрисы мог быть еще один ребенок, но он умер через два месяца после рождения. Актриса успела дать имя мальчику – его назвали Николаем. После трагедии Наталья Антонова долго не могла прийти в себя и не рассказывала о горе никому из поклонников и коллег. При этом звезда все равно ушла в декрет, потому что просто не могла дальше работать.
Выйти из глубокой депрессии Наталье Антоновой помогла церковь и семейный очаг. На программе "Звезды сошлись" на НТВ актриса впервые подробно рассказала о том сложном периоде жизни. По словам Антоновой, сегодня она снова мечтает стать матерью.
"Я хочу родить дочку или сына, но понимаю, что уже возраст не тот. Я не молода и не скрываю этого. Но если такое случится, мы с мужем будем очень счастливы", – сказала Антонова.
Напомним, после развода с Александром Вершининым у Натальи Антоновой наступили тяжелые времена. Она с трудом переживала развал семьи. Более того, у нее начались материальные трудности. Денег катастрофически не хватало, жили впроголодь, порой у актрисы не было средств доехать до работы. Актриса все время просила в долг у соседки.
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