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Сериалы
Звезду сериала "Содержанки" унизили и подло вышвырнули вон

Звезду сериала "Содержанки" унизили и подло вышвырнули вон

Звезда сериала "Содержанки" Александра Ребенок рассказала об увольнении.
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41-летняя актриса Александра Ребенок не скрывает, что долгое время ее карьера не складывалась. Выпустившись из института имени Бориса Щукина артистка не знала, куда податься. Александра не понимала, в какой театр пойти служить. Не брали Александру и в кино.

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Первой заметной работой Ребенок была роль в сериале "Школа" режиссера Валерии Гай Германики. Проект был резонансным, но после участия в нем Александра четыре года не получала предложений о сотрудничестве.

Чтобы заработать хотя бы на еду, звезда сериала "Содержанки" соглашалась на участие в картинах, которые были ей совсем не по душе. Однажды Александре дали главную роль в русско-американском сериале. Проект не нравился Ребенок, но она подписала контракт. На съемочной площадке актриса провела всего шесть дней, а затем ее выкинули из картины.

Как заметила актриса "Содержанок", ее уволили из фильма в первый и последний раз. По словам Ребенок, она не смогла найти общий язык с одним из продюсеров. На площадке произошел конфликт, о деталях которого Александра предпочитает умолчать. Между тем себя она до сих пор считает правой.

Обозленный на актрису продюсер написал письмо американским создателям фильма. Воспользовавшись служебным положением, он настоял на расторжении договора с Ребенок. "Подло поступил", – отметила знаменитость.

Звезда сериала "Содержанки" вспомнила, что перед увольнением ей устроили испытательный день. Собралась комиссия, которая вслух комментировала сцены, отыгранные Александрой. Актриса считает этот эпизод унизительным.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2021, 15:47 Источник: Vokrug.tv ✓ Надежный источник
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