Культовому сериалу "Королек – птичка певчая" 35 лет: судьбы актеров второго плана

1 июня исполняется ровно 35 лет с момента финала сериала "Королек – птичка певчая" на турецком телевидении.

Экранизацию романа Решата Нури Гюнтекина "Королек — птичка певчая" 1986 года российские телезрители увидели только в начале 90-х. Семисерийная лента о бойкой красавице Фериде и ее злоключениях моментально завоевала популярность, а пронзительный саундтрек, написанный композитором Эсином Энгином, после выхода теленовеллы превратился в настоящий хит.

Главные роли в сериале "Королек — птичка певчая" исполнили Айдан Шенер и Кенан Калав. "Мисс Турция" и начинающий бизнесмен идеально вписались в роли Фериде и Кямрана. Артисты после премьеры проснулись знаменитыми, завоевав искреннюю симпатию аудитории. О том, как непросто сложились судьбы Айдан Шенер и Кенана Калава, можно узнать в материале "Дни.ру".

Не меньшего внимания заслуживают актеры, исполнившие в ленте второстепенные роли. Артистка Серай Гезлер воплотила на экране образ кузины Фериде – Мюжгян. К сожалению, этой героине посвятили мало экранного времени. Для Гезлер работа в "Корольке" была дебютной. После такого замечательного старта Серай продолжила активно сниматься, работала в театре. Игра артистки на сцене отмечена множеством престижных наград.

В августе Гезлер отметит 60-летие. Сегодня исполнительница роли Мюжгян занимает высокий пост – является генеральным директором государственного театра в Стамбуле. Серай Гезлер часто можно увидеть на сцене. В 2013-м актриса появилась в ремейке сериала "Королек — птичка певчая", исполнив эпизодическую роль.

Актриса Тильбе Саран в культовой теленовелле сыграла подлую подругу главной героини Назмие. После "Королька" актриса посвятила себя театральной сцене – зарекомендовала себя как постановщик и сценарист. 20 мая Тильбе Саран исполнилось 60 лет. Актриса продолжает заниматься любимым делом. Российские зрители могли видеть турецкую знаменитость в проектах "Позвоните моему менеджеру", "Стамбульская невеста" и "Отважный и красавица".

Роль двадцатипятилетней вдовы Нериман-ханым досталась актрисе Нил Бурак. Артистка имела необычную внешность для Турции, чем обращала на себя внимание режиссеров. Нил никогда не грезила кино – ее страстью всегда была музыка. Артистка пишет песни, и сама их исполняет. За творческую карьеру Бурак выпустила десять альбомов. Исполнительнице уже 73 года, она продолжает выступать.

Актрисе Мине Чайыроглу на момент съемок сериала "Королек — птичка певчая" было всего десять лет. Юной артистке доверили роль приемной дочери Фериде, Мунисе. Героиня Чайыроглу по сюжету истории умирает от дифтерита. Мине Чайыроглу уже 43 года, она замужем и воспитывает сына. В детстве у Мины было много предложений о работе, но с годами их становилось все меньше. Повзрослевшая Чайыроглу оказалась менее востребована у режиссеров. Артистка продолжает сниматься, но ее карьеру нельзя назвать блестящей. Впрочем, Мина не унывает. Параллельно она развивается как певица. На ее концертах всегда много зрителей.

Садри Алышик сыграл в сериале "Королек-птичка певчая" главврача госпиталя Хайруллах-бея, который становится фиктивным мужем главной героини. В ленте артист снимался в довольно почтенном возрасте – ему как раз стукнул седьмой десяток. В Турции он считался суперзвездой. "Королек" стал одним из последних проектов в его карьере.

В 1995 году Садри Алышик скончался. На родине его помнят не только как актера, но и как поэта, в честь него назван театр и культурный центр.