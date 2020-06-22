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57-летняя Айдан Шенер из сериала

57-летняя Айдан Шенер из сериала "Королек – птичка певчая" облачилась в бикини: Мне нечего стесняться

Айдан Шенер. Фото: instagram.com/aydannsener
Звезда сериала "Королек – птичка певчая" похвасталась роскошной фигурой. 57-летняя Айдан Шенер сделала фото у бассейна.
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В России турецкую артистку знают по работе в теленовелле 1986 года "Королек – птичка певчая", основанной на одноименном романе Решата Нури Гюнтекина. Айдан Шенер сыграла главную героиню – красавицу Фариде.

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В "Инстаграм" звезда турецких фильмов опубликовала свежее фото. Артистка, которой, к слову, 57 лет, облачена в бикини. Айдан, судя по всему, загорает у бассейна.

Подписчики не могли не высказаться по поводу внешнего вида Шенер. Звезда сериала "Королек – птичка певчая", по их мнению, восхищает и шокирует стройностью и красотой.

Айдан Шенер часто становится объектом для критики именно из-за подобных снимков. Некоторые турецкие зрители считают, что знаменитости надо вести себя скромнее. Впрочем, на поборников морали артистка не обращает внимания.

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Публикация от Aydan Şener (@aydannsener)

Звезда сериала "Королек – птичка певчая" в одном из интервью заявила, что снимки в купальнике публикует каждый год – это своеобразная традиция. Айдан Шенер не обрабатывает изображения в специальных программах. Она против фильтров и фотошопа. "Мне нечего стесняться, я за натуральную красоту", – сказала артистка.

Напомним, на родине Айдан Шенер является эталоном красоты и женственности. В молодости звезда сериала "Королек – птичка певчая" работала моделью. В 18 лет Шенер получила титул "мисс Турция – 1981".

Автор: 22 июня 2020, 14:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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