Стало дурно у здания суда: актера Марка Горонока развели с женой

Актер и его жена Анна Горонок расторгли брак накануне, 31 мая. Суд Санкт-Петербурга развел чету по обоюдному согласию. Марк и Анна прожили вместе более пяти лет. В этих отношениях у них появилась дочь Елизавета.
Развод инициировала Анна. Последние годы брак Гороноков трещал по швам, супруги проживали врозь и постоянно ссорились.
Как рассказала Горонок журналистам, избавившись от брачных уз она не испытала ожидаемого облегчения, наоборот, почувствовала себя еще хуже. За семь с лишним лет, как признается Анна, она прикипела к Марку душой.
Женщине стало дурно, когда она выходила из здания суда. "Так защемило сердце, что переживаю до сих пор", – отметила теперь уже бывшая супруга звезды телеэкрана. Из-за стресса у Анны пропал аппетит, ее психологическое состояние оставляет желать лучшего. Горонок держится только ради маленькой дочери.
В ближайшее время Горонокам предстоит поделить совместно нажитое имущество. Анна заниматься этими вопросами не хочет и надеется, что бывший супруг решит все без ее участия.
Незадолго до развода у Анны Горонок произошел серьезный конфликт со свекровью. Говорить о произошедшем бывшая супруга актера отказалась.
Напомним, 72-летняя мама Марка Горонока пережила нападение. Неизвестный пытался выбить дверь квартиры Галины Сергеевны. Пенсионерка обвинила в случившемся сноху Анну.
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