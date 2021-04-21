Ушлая сноха ничего не получит: мать заставила звезду сериалов Горонока отозвать завещание после нападения

Скандалы в семье Марка Горонока не утихают. Мама актера, Галина Сергеевна, измотана происходящим.

Родительница звезды теленовелл уверена, что невестка Анна пытается завладеть ее квартирой. Галина Сергеевна заставила Марка отозвать завещание, которое он написал на пятилетнюю дочь Елизавету. Пенсионерка не хочет, чтобы ушлая сноха получила возможность распоряжаться жилплощадью.

Галина Сергеевна подчеркнула, что Анна вела себя безобразно с первых дней появления в их семье. Между тем в доме мужа женщину приняли с почестями. Пенсионерке приходилось постоянно выслушивать жалобы навески на сына. Галина Сергеевна объясняла Анне, что проблемы в браке она должна решать без вмешательства родни, но так и не была услышана.

После ДТП родительница звезды сериалов передвигается с помощью ходунков. Навестить внучку пенсионерка не может. Невестка привезти девочку к Галине Сергеевне отказывается. На день рождения Елизавета получила от папы и бабушки смартфон. Анна отобрала у девочки аппарат, чтобы та не имела связи с отцом.

На прошлой неделе мама Марка Горонока пережила сильнейший стресс. Неизвестный ломился в квартиру артиста и его родительницы. Галина Сергеевна была одна дома и очень испугалась. Мужчина угрожал и ругался. Пенсионерка полагает, что агрессивного амбала подослала невестка Анна, либо ее сын от прошлых отношений.