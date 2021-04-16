"Ноги вырву": матери Марка Горонка угрожал неизвестный

В жизни актера давно не проходит черная полоса. На этот раз Марк Горонок через больную мать получает угрозы о расправе.

Обеспокоенный здоровьем больной матери 47-летний артист несколько месяцев назад установил видеокамеры в ее квартире и на лестничной площадке. Накануне записывающие устройства засняли мужчину, который стал бесцеремонно ломиться в дверь к 72-летней женщине. Встревоженный Марк Горонок сразу примчался к родительнице и попытался выяснить, что произошло.

Оказалось, что в дверь сначала позвонил, а затем стал усиленно стучать тучный мужчина в черной маске. Он попытался представиться доктором, но услышав, что врача не вызывали, перешел к угрозам. Мужчина в грубой форме попросил женщину передать "своему выродку", что он "вырвет ноги" и ей и ему, если сын еще будет приставать к Ане. Очевидно, неизвестный говорил о жене актера – Анне.

Супруги уже несколько месяцев пребывают в состоянии развода. Теперь уже почти бывшая жена обвиняет мужчина в пристрастии к алкоголю и хочет лишить его родительских прав на их общую дочь, из-за чего тяжба затягивается.

Артист оказался ошарашен увиденным на записи. В комментарии изданию StarHit он заявил, что готов сам обсуждать свои проблемы, но не хочет, чтобы в них вмешивали родных. Теперь Марк Горонок еще больше обеспокоен здоровьем матери, которая после визита незнакомца очень напугана и чувствует себя еще хуже.