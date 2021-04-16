"Ноги вырву": матери Марка Горонка угрожал неизвестный

Обеспокоенный здоровьем больной матери 47-летний артист несколько месяцев назад установил видеокамеры в ее квартире и на лестничной площадке. Накануне записывающие устройства засняли мужчину, который стал бесцеремонно ломиться в дверь к 72-летней женщине. Встревоженный Марк Горонок сразу примчался к родительнице и попытался выяснить, что произошло.
Оказалось, что в дверь сначала позвонил, а затем стал усиленно стучать тучный мужчина в черной маске. Он попытался представиться доктором, но услышав, что врача не вызывали, перешел к угрозам. Мужчина в грубой форме попросил женщину передать "своему выродку", что он "вырвет ноги" и ей и ему, если сын еще будет приставать к Ане. Очевидно, неизвестный говорил о жене актера – Анне.
Супруги уже несколько месяцев пребывают в состоянии развода. Теперь уже почти бывшая жена обвиняет мужчина в пристрастии к алкоголю и хочет лишить его родительских прав на их общую дочь, из-за чего тяжба затягивается.
Артист оказался ошарашен увиденным на записи. В комментарии изданию StarHit он заявил, что готов сам обсуждать свои проблемы, но не хочет, чтобы в них вмешивали родных. Теперь Марк Горонок еще больше обеспокоен здоровьем матери, которая после визита незнакомца очень напугана и чувствует себя еще хуже.
Популярные темы форума
Короновирус с нами навсегда
Кто из Тулы?
Религия и вера.
С волками жить по волчьи выть
Смена религии
Одна с тремя малышами
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Как из железа получить золото???
Натуся обрила яйца
Оригинальная БК всегда лучше