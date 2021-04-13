Звезда сериала "Конец невинности" ушла от мужа с ребенком на руках: Не приходил ночевать домой

Российская актриса театра и кино Наталия Антонова рассказала о первом неудачном замужестве и о том, как ее мечты разбились о жестокую реальность.

В юности Наталия Антонова даже не мечтала об актерской карьере. Так случилось, что всего один спектакль в легендарном "Ленкоме", куда она пришла за компанию в подругой, потряс и полностью перевернул ее сознание и мечты. Она захотела стать актрисой. И поступила в театральное училище. Одной из ролей, которая принесла Наталии Антоновой громкий успех, стала главная роль провинциалки Полины в сериале "Другая жизнь".

Наталия Антонова познакомилась со своим первым будущим мужем актером Александром Вершининым на съемочной площадке. Они оба снимались в картине "На заре туманной юности". Роман был бурным, и уже через три месяца они расписались. А через год она родила сына. Ей было двадцать лет, а мужу тридцать. Все было идеально. Но почему-то спустя какое-то время актриса поняла, что все это было показным спектаклем, и на самом деле ее никто не любил... Спустя четыре года брак распался, рассказала Антонова в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".





Уже сейчас сквозь призму времени звезде сериала "Конец невинности" стало ясно, что Александру Вершинину нужна была этакая муза, не обремененная ни профессией, ни бытовыми семейными проблемами.

При этом сама Антонова понимает, что брак мог бы сохраниться. Для этого ей надо было везде следовать за своим мужем, но она этого не делала. Ей нужна была другая жизнь, спокойная и семейная.

"Для Саши на первом месте был театр, друзья и профессия. А я просто сидела у окна и ждала. Он не приходил ночевать домой. Так продолжалось три с половиной года, а потом я поняла, что меня не любят", – рассказала Антонова.

Спустя какое-то время актриса сама предложила мужу развестись.