Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Вторник
13 апреля
Лента новостей
18:33
"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
18:01
Катя Лель влезла в грязный скандал с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым
17:36
"Большое горе": Игорь Николаев убит известием о смерти
17:26
Под Саратовом разбился легкомоторный самолет
17:19
История окончена: Бузова объявила об уходе после большого провала
17:15
Политолог Самонкин сообщил об отсутствии у Тихановской политического будущего в Белоруссии: Протесты провалились
16:59
Звезда сериала "Конец невинности" ушла от мужа с ребенком на руках: Не приходил ночевать домой
16:39
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
16:26
Мечтающая о малыше Успенская нашла кандидата на роль отца: Талантливый музыкант, красавец
16:23
США пытаются удержать свое положение на мировой арене с помощью провокаций в адрес России – эксперт Липовой
16:01
В Кирове пресекли деятельность подпольного казино
15:57
Порошина раскрыла тайну о связи с Лановым
15:55
"Номер один": Джигурда облизал известного певца с ног до головы
15:51
Политолог Усов заявил о готовности властей Белоруссии развязать войну против общества: Свободомыслие опасно
15:43
Шуфутинский дал под дых представляющей Россию на "Евровидении" Маниже
15:28
В Москве женщину подозревают в убийстве мужа на бытовой почве
15:17
Кому из россиян положена повышенная пенсия
15:17
"Желательно миллионера!": неугомонная Вовк заговорила о замужестве
14:52
Что делать и куда лететь россиянам после закрытия Турции
14:46
"Перебор": изменившуюся Чехову перестали узнавать фанаты
14:26
"Вакансия занята": обнародовано фото Семенович в свадебном платье после предложения руки и сердца
14:15
"Я ваш четвертый братик!": Куценко у гроба поразил признанием Игоря и Вадима Верников
14:06
Все дело в попе: Слуцкая раскрыла секрет всех фигуристок
13:44
"Большая утрата для нашей семьи": Бондарчук раздавлен смертью близкого человека
13:39
Объявлена война Крузу: обеспокоенная Кидман вернет себе сына
13:23
Черный от горя сын едва держался на ногах у гроба Верника
13:20
Конец холостяцкой жизни: Азиза приняла судьбоносное решение прямо на концерте
12:57
В ДНР рассказали о точке невозврата в ситуации в Донбассе
12:51
"Появилась большая точка притяжения": Валерия готовится к рождению еще одного малыша
12:49
Труп еще не остыл: вскрылась интимная переписка принца Филиппа с леди Ди
12:49
Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:39
"Это просто плен": Мамонов признался в наркозависимости
12:27
Названа неожиданная причина наплыва мигрантов в России
12:09
Народный артист Желтоухов скончался после длительной борьбы с болезнью
12:02
Умер главный врач "Динамо"
11:58
"Классный пацан": Примадонна пришла в восторг от маленького Юдашкина
11:55
"Никогда": разъяренная Гагарина открестилась от Собчак
11:51
В Норильске задержали украинского диверсанта
11:42
В Подмосковье мошенник записал на себя 19 участков за 110 миллионов
11:29
В России банки могут поднять ставки для бизнеса
11:24
В России суточный прирост заразившихся COVID-19 составил 8,1 тысячи
11:20
В России из аптек пропадет популярное успокоительное
11:09
Вопреки многовековым традициям: похороны принца Филиппа пройдут по-особенному
11:08
"Завидуйте, осуждайте, смейтесь!": мама Александра Петрова неожиданно взорвалась из-за травли
11:04
Директора сгоревшей Невской мануфактуры задержали
10:47
В Нижнем Тагиле у матери похитили трехлетнюю дочь
10:36
В Клину поймали серийного магазинного воришку
10:28
Когда в Москве отключат отопление
10:27
В Рязани пассажир спас целый автобус от катастрофы
10:21
Друзья Зайцева устроили скандал на съемках ток-шоу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
Визитом в Азербайджан Лукашенко хочет попытаться вернуть свою легитимность – эксперт Казакевич
"Бабуся все молодится": спутавшаяся с Ивлеевой Пугачева устроила переполох
"Суды только начинаются": Королева объявила войну любовницам Тарзана
Лукашенко в этом году не позволит себе действовать смело в отношении России – политолог Шрайбман
Сериалы
Звезда сериала "Конец невинности" ушла от мужа с ребенком на руках: Не приходил ночевать домой

Звезда сериала "Конец невинности" ушла от мужа с ребенком на руках: Не приходил ночевать домой

Российская актриса театра и кино Наталия Антонова рассказала о первом неудачном замужестве и о том, как ее мечты разбились о жестокую реальность.
прочитано 585 раз

В юности Наталия Антонова даже не мечтала об актерской карьере. Так случилось, что всего один спектакль в легендарном "Ленкоме", куда она пришла за компанию в подругой, потряс и полностью перевернул ее сознание и мечты. Она захотела стать актрисой. И поступила в театральное училище. Одной из ролей, которая принесла Наталии Антоновой громкий успех, стала главная роль провинциалки Полины в сериале "Другая жизнь".

ПО ТЕМЕ

Известная актриса расплакалась перед подругой-соперницей из-за истории с ДНК-тестом

Наталия Антонова познакомилась со своим первым будущим мужем актером Александром Вершининым на съемочной площадке. Они оба снимались в картине "На заре туманной юности". Роман был бурным, и уже через три месяца они расписались. А через год она родила сына. Ей было двадцать лет, а мужу тридцать. Все было идеально. Но почему-то спустя какое-то время актриса поняла, что все это было показным спектаклем, и на самом деле ее никто не любил... Спустя четыре года брак распался, рассказала Антонова в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".


Уже сейчас сквозь призму времени звезде сериала "Конец невинности" стало ясно, что Александру Вершинину нужна была этакая муза, не обремененная ни профессией, ни бытовыми семейными проблемами.

При этом сама Антонова понимает, что брак мог бы сохраниться. Для этого ей надо было везде следовать за своим мужем, но она этого не делала. Ей нужна была другая жизнь, спокойная и семейная.

"Для Саши на первом месте был театр, друзья и профессия. А я просто сидела у окна и ждала. Он не приходил ночевать домой. Так продолжалось три с половиной года, а потом я поняла, что меня не любят", – рассказала Антонова.

Спустя какое-то время актриса сама предложила мужу развестись.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 16:59 Источник: "Судьба человека" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мороз, Михайлова, Маякин, Кулик: премьеры сериалов 2021 года с участием самых популярных актеров

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Друзья Зайцева устроили скандал на съемках ток-шоу

Семья Гарафутдиновых появилась на телевидении
Шоу-бизнес

"Большая утрата для нашей семьи": Бондарчук раздавлен смертью близкого человека

Беда пришла в дом
Шоу-бизнес

"Появилась большая точка притяжения": Валерия готовится к рождению еще одного малыша

Певица получает удовольствие от детей
Шоу-бизнес

Конец холостяцкой жизни: Азиза приняла судьбоносное решение прямо на концерте

Певица совместила помолвку с днем рождения

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+