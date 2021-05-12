"Тебе хватит. У тебя нас трое": сын попросил пережившую горе Антонову больше не рожать

Несколько лет назад актриса пережила трагедию. Наталия Антонова потеряла сына.

В 2018 году звезда кино и сериалов родила сына, которого назвала Николаем. Ребенок знаменитости был недоношенным и прожил всего два месяца. Малыш Наталии Антоновой скончался в роддоме от остановки сердца.

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Антонова не скрывает, что принять смерть ребенка ей было очень трудно. Артистка старалась держаться ради мужа и детей. Наталия находила утешение в работе. Ее поддерживали близкие и коллеги по цеху.

Супруг и трое детей сплотились вокруг Наталии. Горе, как призналась артистка, сблизило ее с мужем. Антонова и ее избранник осознали, что ходят быть друг с другом несмотря ни на что.

Старший сын звезды сериалов, Никита, очень переживал из-за случившегося. Юноша просил мать беречь себя. Роды были тяжелыми, актрисе сделали операцию и запретили беременеть два года. Артистка, все еще мечтающая о малыше, не находила себе места от переживаний. Никите приходилось успокаивать Наталию. "Тебе хватит, смотри, у тебя нас трое", – говорил наследник знаменитости.

Спустя время, когда эмоции улеглись, Никита признался матери, что хотел бы еще братика или сестричку. Сама Наталия Антонова теперь мечтает стать бабушкой, ведь ее старшему ребенку уже 23 года.

Артистка рассказала также, что незадолго до трагедии снималась в сериале "Конец невинности". Героиня Антоновой в теленовелле по странному совпадению тоже теряет малыша. Играя убитую трагедией мать, Наталия даже представить не могла, что вскоре переживет такое же горе.