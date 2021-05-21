Звезда "Бригады" Майков о лишении его гражданства после скандала: Мы – страна победившего быдла

Павел Майков ответил недоброжелателям. Артист не отказывается от своих слов.

Актер Павел Майков не боится выражать непопулярное мнение. Не так давно звезда сериалов "Девушки с Макаровым" и "Бригада" попала под шквал критики. Предложение артиста отменить парад на День Победы и потратить сэкономленные деньги на помощь инвалидам разозлило интернет-пользователей. Народ в Сети требовал лишить Майкова гражданства.

В свежем интервью звезда "Бригады" отметила, что видео, на котором он говорит о праздновании 9 Мая он записал еще год назад, но всплыло оно только сейчас. Павел Майков от своих слов не отказывается, его позиция не поменялась.

Честно высказавшего мнение актера сериала "Девушки с Макаровым" "полоскали по всем каналам". Между тем, считает Павел Майков, порицания требует телеведущий Владимир Соловьев, который в своих программах разжигает межнациональную рознь и провоцирует агрессию. Артист не понимает, почему отечественное искусство и телевидение "скатились в такую грязь".

"Мы – страна победившего быдла", – высказался Майков, а затем отметил, что приличные люди эту его фразу относить к себе не станут. Знаменитость сравнила информационное поле с болотом, а непопулярное высказывание с камнем. Булыжник, попадая в воду, поднимает со дня всякую дрянь. Нормальные птицы, по словам актера, разлетаются, лягушки квакают, а "Малахов и другие будут булькать". Павел Майков считает, что сегодня деньги ставят во главу угла. Жажда наживы застилает многим глаза.