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Сериалы
Потерявшая возможность говорить Волкова из "Ворониных" показала груду лекарств

Потерявшая возможность говорить Волкова из "Ворониных" показала груду лекарств

Звезда сериала "Воронины" пожаловалась на недомогание. Екатерина Волкова заболела накануне важного мероприятия.
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39-летняя актриса участвовала в фотосессии, съемка проходила на улице. Погода подвела Екатерину Волкову – то и дело поднимался сильный ветер и начинался дождь. Замерзшей звезде "Ворониных" приходилось отогреваться в машине в перерывах.

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За день до этого Волкова делала снимки для шуточной публикации в "Инстаграм", которую назвала "Русские Мальдивы". Екатерина снималась в бассейне загородного дома одного из друзей семьи. Температура воздуха в тот момент была не выше 16 градусов.

"Вода в бассейне еще не прогрелась… и очень холодно заходить в воду. Сам Денис в этом году еще не окунался. Сказал, что я сумасшедшая и долго отговаривал все-таки этого не делать", – написала Волкова в микроблоге.

Проснувшись этим утром, Екатерина Волкова не смогла вымолвить ни слова. Звезда "Ворониных" потеряла голос из-за простуды. "На сегодня все, замолчала. А завтра спектакль", – пожаловалась актриса. В "Сторис" Екатерина показала груду лекарств и попросила подписчиков что-нибудь ей посоветовать. У артистки есть всего сутки, чтобы вылечить связки.

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Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

Как писали "Дни.ру", ранее Екатерина Волкова рассказала, что ее подругу бросил муж. Приятельница звезды "Ворониных" осталась одна с ребенком. По словам актрисы, этот случай еще раз убедил ее в том, что верить в любовь до гроба – наивно. Женщина должна опираться только на себя.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 12:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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