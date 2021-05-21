Потерявшая возможность говорить Волкова из "Ворониных" показала груду лекарств

Звезда сериала "Воронины" пожаловалась на недомогание. Екатерина Волкова заболела накануне важного мероприятия.

39-летняя актриса участвовала в фотосессии, съемка проходила на улице. Погода подвела Екатерину Волкову – то и дело поднимался сильный ветер и начинался дождь. Замерзшей звезде "Ворониных" приходилось отогреваться в машине в перерывах.

За день до этого Волкова делала снимки для шуточной публикации в "Инстаграм", которую назвала "Русские Мальдивы". Екатерина снималась в бассейне загородного дома одного из друзей семьи. Температура воздуха в тот момент была не выше 16 градусов.

"Вода в бассейне еще не прогрелась… и очень холодно заходить в воду. Сам Денис в этом году еще не окунался. Сказал, что я сумасшедшая и долго отговаривал все-таки этого не делать", – написала Волкова в микроблоге.

Проснувшись этим утром, Екатерина Волкова не смогла вымолвить ни слова. Звезда "Ворониных" потеряла голос из-за простуды. "На сегодня все, замолчала. А завтра спектакль", – пожаловалась актриса. В "Сторис" Екатерина показала груду лекарств и попросила подписчиков что-нибудь ей посоветовать. У артистки есть всего сутки, чтобы вылечить связки.

Как писали "Дни.ру", ранее Екатерина Волкова рассказала, что ее подругу бросил муж. Приятельница звезды "Ворониных" осталась одна с ребенком. По словам актрисы, этот случай еще раз убедил ее в том, что верить в любовь до гроба – наивно. Женщина должна опираться только на себя.