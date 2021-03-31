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Сериалы
"Муж бросил с ребенком": Волкова из "Ворониных" взбеленилась из-за несправедливости и предательства

"Муж бросил с ребенком": Волкова из "Ворониных" взбеленилась из-за несправедливости и предательства

Екатерина Волкова убеждена – женщины должны быть сами себе опорой. Звезда сериала "Воронины" не скрывает разочарования.
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Екатерина Волкова пошла под венец в 2010 году. Избранником актрисы стал танцор Андрей Карпов. Пара воспитывает десятилетнюю дочь Елизавету. Звезда сериала "Воронины" счастлива в браке. Между тем актриса отлично понимает, что она и другие женщины не могут быть защищены от безответственного поведения второй половинки.

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"Вот еще одну мою подругу бросил муж с ребенком", – пожаловалась Волкова. Мужчина, как поведала знаменитость, материально отказывается помогать экс-возлюбленной и отпрыску, ссылаясь на финансовые трудности. Звезда сериала "Воронины" видит в этом чудовищную несправедливость. Актриса близко к сердцу прияла ситуацию приятельницы.

Екатерина отметила, что ребенка рожают двое, однако, когда отец решает покинуть семью, вся ответственность за кроху ложится на женские плечи. Мамам малышей остается только надеется на добрую волю бывшего мужа. Иногда большее, на что может рассчитывать ребенок, — это алименты в минимальном размере и редкие визиты.

"Ведь получается, что женщина не застрахована от того, чтобы стать героиней фильма "Москва слезам не верит", как бы горячо и щедро ее ни любил муж (пока не объелся груш)", – взбеленилась от возмущения Волкова.

Актриса "Ворониных" не может взять в толк, что происходит в головах у мужчин, когда они становятся папами. Некоторые, оставляя жену, легко вычеркивают и ребенка из своего сердца, предают. Выпроваживают кроху и его родительницу иногда прямо на улицу.

Ко всему прочему, оставшись с малышом один на один, женщина практически лишается возможности устроить свою личную жизнь. "Еще бы женщине не озлобиться!" – отметила знаменитость. Екатерина Волкова подчеркнула, что в большинстве случаев ситуация не так однобока и категорична, однако тенденция заметна и с этим сложно спорить. Звезда сериала "Воронины" считает, что верить в любовь до гроба – верх наивности. Опираться женщине, а матери тем более, надо только на себя.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 12:17 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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