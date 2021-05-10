Бросившая кино звезда "Папиных дочек" отвернулась от коллег: Из всех дыр пихают

Екатерина Старшова прославилась благодаря роли Пуговки в сериале "Папины дочки".

Зрители полюбили смешную малышку, с которой многие и до сих пор ассоциируют повзрослевшую артистку. Подобное сравнение уже порядком надоело 19-летней Екатерине Старшовой, ведь она уже давно оставила актерскую профессию.

Девушка занимается фигурным катанием, а недавно поступила в МГУ на медицинский факультет. Бывшая артистка мечтает стать врачом, поэтому все силы бросила на учебу. По словам звезды сериала "Папины дочки", она уже порядком устала от сравнений с Пуговкой. Как отметила Екатерина Старшова, эта роль была с ней будто бы в прошлой жизни.

"Видимо, потому что мне это постоянно из-за всех дыр пихают. Я уже совсем другая, я уже давно не снимаюсь (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Старшова в личном блоге. Она также добавила, что не общается с коллегами по сериалу. По словам девушки, скорее всего, так получилось из-за разницы в возрасте.

Поклонники поддержали звезду, отметив, что она действительно сильно изменилась. Правда, нашлись и те, кто посоветовал Екатерине Старшовой принимать свою славу без возмущений. "Ты навсегда останешься Пуговкой, смирись", "Просто все помнят как Пуговку тебя, наоборот прикольно и всем запомнилась умная маленькая девочка", "Да ты все равно уже не та пуговка", "Ты уже взрослая девушка точно не пуговка", – написали в комментариях.