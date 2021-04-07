Исчезнувшая звезда: что известно об актрисе Ольге Понизовой

Ольга Понизова известна благодаря фильму "Все будет хорошо". В 2007 году знаменитость пропала с экранов.

Актриса Ольга Понизова родилась 8 марта 1974 года в Москве. С ранних лет Ольга посещала занятия в киношколе и уже в 15 лет дебютировала на экране. Впервые Понизова снялась в небольшой роли в фильме режиссера Николая Александровича "Не сошлись характерами".

Будучи студенткой Щукинского училища, девушка попала в картину "Грех. История страсти". Ее партнером был Александр Абдулов. После выпускного артистку взяли в проект "Все будет хорошо", который и прославил ее на всю страну.

На пике славы Понизова неожиданно для всех ушла в тень. Как оказалось, артистка стала супругой телевизионного продюсера Андрея Челядинова и родила сына Никиту. Материнство поглотило Ольгу, она посвятила себя родным. Звезда картины "Все будет хорошо" легко отказалась от профессии. Ольга не раз признавалась в интервью, что публичность ее тяготит.

Вернуться к работе Понизову вынудил развод. Бывший муж помогал Ольге финансово, однако ей захотелось стать самостоятельной. Артистка устроилась в "Театр Луны". Спустя время вышел сериал с участием Понизовой "Зал ожидания". Затем актрису взяли в московский ТЮЗ. Именно там Ольга поняла, что театральные подмостки ей милее съемочных площадок. В 2007 году вышла последняя киноработа артистки – комедия "Ты всегда будешь со мной".

Личная жизнь знаменитости не складывалась. Ольга всю любовь и внимание дрила единственному сыну Никите. Наследник радовал Понизову успехами – он окончил школу и поступил в вуз. 3 июля 2015 года Никита погиб в ДТП. Отпрыску знаменитости было всего 20 лет.

Смерть сына стала страшным ударом для Ольги Понизовой. Артистка от всех отгородилась, перестала выходить на связь с друзьями и коллегами. Знаменитость уволилась из театра. Репортеры приезжали в московскую квартиру Ольги, но и там ее не было.

Ходили слухи, что звезда театра и кино ушла в монастырь. По другим данным знаменитость занимается благотворительностью.