Переживший разрыв Роман Маякин вышел в свет с новой спутницей

Актер сериалов "Триггер", "Сладкая жизнь", "257 причин, чтобы жить" вышел в свет с новой спутницей. Роману Маякину приписывают роман с журналисткой.

В ноябре 2020 года артист сообщил о расставании с возлюбленной Софией Кофманн. Роман Маякин тогда признался, что разрыв произошел из-за его психологических проблем. По словам актера сериала "Триггер", он не может быть счастливым в отношениях.

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Накануне Роман Маякин пришел на премьеру шоу "Ты – топ-модель" телеканала ТНТ. На красной дорожке артист появился в компании редактора журнала Glamour Анастасии Сироты. Артисту и журналистке тут же приписали роман.

Отметим, что в 2005 году Анастасия пыталась найти любовь на проекте "Дом-2". На телестройке Сирота провела менее недели. Девушка отказалась от участия в реалити. В 2020-м журналистка снялась в проекте телеканала СТС "Супермамочка". В рамках программы Анастасия рассказала, как в одиночку воспитывает двух дочек.

Как писали "Дни.ру", до романа с Софией Кофманн Романа Маякина связывали отношения с коллегой по цеху Анфисой Черных. Актеры отрицали связь, однако постоянно публиковали совместные снимки в соцсетях и держались за руки на мероприятиях.