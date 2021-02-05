Срочно: умер актер "Бригады" и "Кухни"

Умер актер кино и сериалов, режиссер "Молодежки" Виталий Альшанский. Знаменитости было 52 года.
Накануне вечером к квартире артиста пришла приятельница. Знакомая долго звонила и стучала, но ей никто не открывал. Замок был заперт изнутри.
Дверь вскрыли. Виталий Альшанский лежал на диване. Артист был без сознания. Женщина вызвала бригаду медиков, которые, к сожалению, не смогли помочь знаменитости. Была констатирована смерть.
По словам приятельницы, у Альшанского были проблемы со здоровьем. У артиста происходили скачки давления. Между тем, как заметила женщина, за день до трагедии Виталий чувствовал себя отлично.
Детали случившегося выясняют правоохранительные органы. Дата и место похорон пока не озвучивались.
Виталий Альшанский окончил Щукинское училище, режиссерский курс. Некоторое время он был сотрудником театра Ролана Быкова. Виталия можно увидеть во множестве популярных проектов. За 40-летнюю творческую карьеру Альшанский снялся в 75 картинах, среди них: фильм "Тариф Новогодний", сериалы "Игра на выбывание", "Идеальная пара", "Бригада", "Кухня", "Диверсант".
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Жена не хочет работать
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Зачем его сажать Навального?
Ищу мужа
Пособия для детей, это что?