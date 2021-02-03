"За ноги, руки, голову": звезду "Молодежки" привязали к древнеславянскому устройству

39-летняя Серафима Низовская призналась, что после появления детей отказалась от развлечений связанных с риском. Даже автомобиль звезда сериала "Молодежка" теперь водит осторожнее.

Между тем время от времени Низовская придумывает, как пощекотать себе нервы. Однажды Серафима лежала спиной на гвоздях. Так знаменитости делали массаж. По словам звезды сериала "Молодежка", она взяла себя на понт: "А сможешь ли ты?".

К массажу на гвоздях знаменитость готовилась. Перед этим ее в прямом смысле подвесили за руки и ноги, а затем растянули в разные стороны на древнеславянском тренажере – "ПравИло". "Растягивают за все конечности: за ноги, руки, голову", – вспомнила артистка. Процедура длится всего 15 минут, но ощущения от нее незабываемые. Низовская чувствовала себя как в невесомости. Звезда "Молодежки" хотела еще и на гвоздях постоять, но ее стопы оказались слишком чувствительными.

Рассказала Серафима Низовская о татуировках, которые украшают ее тело. Первый нательный рисунок она нанесла незадолго до 30-летия – хотела скрыть шрам на животе. Спустя время тату расплылось, поэтому его пришлось немного доработать.

В общей сложности на теле звезды сериала "Молодежка" четыре татуировки – все они на разных языках. На копчике надпись на арабском, на плече на санскрите, есть кельтский знак. Значения рисунков на теле Серафима Низовская раскрывать не хочет. По словам знаменитости, у каждой ее татушки есть история, связанная с личной жизнью.