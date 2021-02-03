"Защищает гниль наверху": всклокоченная звезда "Зачарованных" влезла в грязный скандал

Актриса сериала "Зачарованные" около двух лет была возлюбленной Мэрилина Мэнсона. Пара планировала пожениться. В 2011 году знаменитости расстались. По словам Роуз Макгоуэн, рокер никогда не проявлял жестокость к ней.
Между тем звезда сериала о трех ведьмах встала на сторону актрисы Эван Рейчел Вуд, которая 1 февраля обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. Макгоуэн опубликовала в личном микроблоге видео. Роуз с всклокоченными волосами сообщила, что Голливуд – это культ, который "защищает гниль наверху". Артика считает, что индустрия развлечений больна, и распространение недуга пора остановить.
"Комплекс промышленной славы выбирает, кого они защищают, а кому позволят стать их жертвами", – рассудила звезда "Зачарованных".
Роуз Макгоуэн считает, что наказания заслуживают не только насильники, но и те, кто покрывал их делишки. "Всем тем, кто прикрыл монстров, позор вам", – заявила актриса.
Напомним, на днях звезда сериала "Мир Дикого запада" Эван Рейчел Вуд сообщила в соцсетях, что в период с 2007-го по 2010 год у нее был роман с рок-исполнителем Мэрилином Мэнсоном. По словам Вуд, в этих отношениях она подвергалась сексуальному и психологическому насилию. Разгорелся большой скандал. Сам Мэнсон уже выступил с опровержением.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Навального посадили
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Кто такой Вальтер Артем?
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме