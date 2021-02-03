"Защищает гниль наверху": всклокоченная звезда "Зачарованных" влезла в грязный скандал

Звезда сериала "Зачарованные" выступила против своего бывшего избранника рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Голливудская актриса Роуз Макгоуэн считает, что пришло время бороться с проблемами.

Актриса сериала "Зачарованные" около двух лет была возлюбленной Мэрилина Мэнсона. Пара планировала пожениться. В 2011 году знаменитости расстались. По словам Роуз Макгоуэн, рокер никогда не проявлял жестокость к ней.

Между тем звезда сериала о трех ведьмах встала на сторону актрисы Эван Рейчел Вуд, которая 1 февраля обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. Макгоуэн опубликовала в личном микроблоге видео. Роуз с всклокоченными волосами сообщила, что Голливуд – это культ, который "защищает гниль наверху". Артика считает, что индустрия развлечений больна, и распространение недуга пора остановить.

"Комплекс промышленной славы выбирает, кого они защищают, а кому позволят стать их жертвами", – рассудила звезда "Зачарованных".

Роуз Макгоуэн считает, что наказания заслуживают не только насильники, но и те, кто покрывал их делишки. "Всем тем, кто прикрыл монстров, позор вам", – заявила актриса.

Напомним, на днях звезда сериала "Мир Дикого запада" Эван Рейчел Вуд сообщила в соцсетях, что в период с 2007-го по 2010 год у нее был роман с рок-исполнителем Мэрилином Мэнсоном. По словам Вуд, в этих отношениях она подвергалась сексуальному и психологическому насилию. Разгорелся большой скандал. Сам Мэнсон уже выступил с опровержением.