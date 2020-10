Звезда ремейка "Зачарованных" назвала Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс жалкими

С 1998 по 2006 год на экраны выходил сериал о трех сестрах, обладающих магическими способностями. Главные роли в картине "Зачарованные" исполняли Холли Мари Комбс, Алисса Милано и Шеннен Доэрти, которая снималась только в первых трех сезонах проекта. В четвертой части ее место заняла Роуз Макгоуэн. "Зачарованные" очень полюбились зрителям.

В 2018-м теленовеллу перезапустили. Действие в новых "Зачарованных" перенесли в настоящее время. Главные роли исполнили молодые актрисы Сара Джеффери, Мэделин Манток и Мелони Диас.

Ремейк фанаты оригинальной версии встретили прохладно. Звезды прежних "Зачарованных" также раскритиковали проект. В Сети появилось видео, в котором Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс говорят о перезапуске шоу. Макгоуэн говорит, что новый сериал не смотрела и считает его "отстойным". Комбс смеется над словами коллеги по цеху.

Звезду ремейка "Зачарованных" Сару Джеффери такая реакция возмутила. Молодая артистка прокомментировала ситуацию в своем твиттер-аккаунте.

1/2 You know, I saw this earlier and I refrained from saying anything. I thought, better to just let them shout into the abyss. But I do want to say, I find it sad and quite frankly pathetic to see grown women behaving this way. https://t.co/MuyZCZjbCp