Звезда ремейка "Зачарованных" назвала Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс жалкими

С 1998 по 2006 год на экраны выходил сериал о трех сестрах, обладающих магическими способностями. Главные роли в картине "Зачарованные" исполняли Холли Мари Комбс, Алисса Милано и Шеннен Доэрти, которая снималась только в первых трех сезонах проекта. В четвертой части ее место заняла Роуз Макгоуэн. "Зачарованные" очень полюбились зрителям.
В 2018-м теленовеллу перезапустили. Действие в новых "Зачарованных" перенесли в настоящее время. Главные роли исполнили молодые актрисы Сара Джеффери, Мэделин Манток и Мелони Диас.
Ремейк фанаты оригинальной версии встретили прохладно. Звезды прежних "Зачарованных" также раскритиковали проект. В Сети появилось видео, в котором Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс говорят о перезапуске шоу. Макгоуэн говорит, что новый сериал не смотрела и считает его "отстойным". Комбс смеется над словами коллеги по цеху.
Звезду ремейка "Зачарованных" Сару Джеффери такая реакция возмутила. Молодая артистка прокомментировала ситуацию в своем твиттер-аккаунте.
1/2 You know, I saw this earlier and I refrained from saying anything. I thought, better to just let them shout into the abyss. But I do want to say, I find it sad and quite frankly pathetic to see grown women behaving this way. https://t.co/MuyZCZjbCp— Sarah Jeffery (@sarahjeffery) October 13, 2020
Девушка отметила, что не хотела реагировать на критику актрис оригинальных "Зачарованных", однако сдерживать себя больше не может. "Мне кажется грустным и откровенно жалким то, что взрослые женщины ведут себя подобным образом", – написала Сара.
Джеффери добавила, что Комбс и Макгоуэн необходимо поискать себя в другом деле и прекратить "подавлять цветных женщин". Артистке на месте коллег было бы стыдно.
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