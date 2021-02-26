Болезнь не оставила шанса: умерла звезда сериалов "Корона" и "Аббатство Даунтон"

Знаменитость умерла 24 февраля, однако информация об этом была обнародована только на следующий день. Как сообщил агент актера, Рональд Пикап долгое время сражался с тяжелым недугом. Болезнь, к сожалению, не оставила звезде серила «Аббатство Даунтон» шанса.
Пикап скончался на 81-м году жизни. Британская знаменитость умерла в окружении родных людей. Супруга до последнего ухаживала за Рональдом.
Отметим, Рональд Пикап появился на свет 7 июня 1940 года. Он окончил Королевскую академию драматического искусства в столице Великобритании. Звезде сериала «Аббатство Даунтон» удалось поработать на одной сцене с Лоуренсом Оливье. На счету знаменитости около 150 экранных работ.
В творческой биографии Рональда Пикапа множество ролей-биографий. Он перевоплощался в Альберта Эйнштейна, Фридриха Ницше, Константина Станиславского.
Напомним, сериал «Аббатство Даунтон» выходил на экраны с 2010 по 2015 год. Действия теленовеллы развиваются в Англии начала 20 века. В центре повествования благородное семейство, глава которого погибает на «Титанике». Теперь судьбу родового имения Даунтон будут решать наследники.
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