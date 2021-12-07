Родила богатыря: звезда сериалов Наталия Антонова празднует важное событие

Звезда отечественных теленовелл Наталия Антонова празднует знаменательное событие. 16 лет назад актриса родила богатыря – сына Никиту.
В личном микроблоге Антонова показала бирку из родильного дома. Малыш артистки появился на свет ростом 52 сантиметра и весом 4 килограмма 70 граммов.
Время, по словам Антоновой, бежит слишком быстро. Никита уже превратился в сильного юношу. Парень, как и его мать, увлекается живописью. Артистка часто хвастается работами отпрыска в соцсетях.
Всего у звезды российских сериалов три сына. Первенца Артема актриса родила в браке с Александром Вершининым. Наследники Никита и Максим появились в союзе Наталии Антоновой с Николаем Семеновым.
В одном из интервью Антонова признавалась, что в прошлом пережила смерть ребенка. Сын артистки, Николай, умер в возрасте двух месяцев. Наталия с трудом пережила трагедию. Артистке пришлось на время оставить работу, чтобы восстановить душевное равновесие. Долгое время знаменитость скрывала трагедию от коллег и знакомых. Случившееся изменило жизнь Наталии Антоновой. Горе сделало ее другим человеком. "Научилась любить все, что меня окружает", – рассказывала актриса ранее в интервью.