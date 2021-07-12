Попросила близких молиться: актриса Антонова бросилась к медикам

Звезда сериалов "Конец невинности", "Осколки", "Другая жизнь" Наталия Антонова призналась, что переболела коронавирусной инфекцией. Болезнь протекала очень тяжело, долгое время держалась высокая температура, звезда потеряла в весе.
В какой-то момент актриса всерьез испугалась за свою жизнь. У Наталии пропал аппетит, она была прикована к кровати, так как не могла встать на ноги. Антонову преследовали головные боли и бессонница. Выздоровление никак не наступало. В периоды отчаяния звезда сериала "Конец невинности" обращалась к Богу. Актриса просила близких молиться за нее. "Так хотелось жить!" – поделилась Наталия Антонова.
По словам Антоновой, восстанавливать здоровье пришлось два месяца. Знаменитость с ужасом вспоминает о перенесенном недуге.
На днях Наталия сделала тест на антитела к ковиду. Исследование показало, что организм слабо защищен от заразы. Испуганная Антонова со всех ног бросилась к медикам за прививкой. По словам знаменитости, вопрос о необходимости вакцинации у нее никогда не возникал.
Актриса отечественных теленовелл отметила, что потеряла много близких людей из-за коронавирусной инфекции. Наталия Антонова пока не смогла принять тот факт, что некоторых из ее родственников и друзей больше нет в живых.
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