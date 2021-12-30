"Наконец-то "все умерли". В том числе и сериал": зрители обратились к Эрнсту после финала "Знахаря"

В Сети появились отзывы на финал второго сезона сериала "Знахарь". Осторожно: в тексте есть спойлеры!



Накануне Первый канал показал заключительные эпизоды второй части сериала "Знахарь". Зрители наконец узнали, чем закончилась история Виолетты Корчиной – необычной пациентки нейрохирурга Павла Андреева. Между тем судьба самого главного героя, которого сыграл Даниил Страхов, осталась за скобками. На последних кадрах Павел получает пулю в область ключицы. В доктора стреляет сестра Виолетты, Наталья.

Открытый финал намекнул зрителям на возможность третьего сезона. Герой, получает ранение в стенах медицинского учреждения, поэтому имеет все шансы на спасение. "И не таких воскрешали", – рассуждает аудитория.

Мнения зрителей по поводу возможной третьей части разделились – первые с радостью ждут продолжения "Знахаря", вторые считают, что смерть – лучший финал для душевно истерзанного Павла Андреева, третьи смотрели 15-й и 16-й эпизод без особого внимания, так как потеряли всяческий интерес к сюжету из-за обилия штампов.

Поклонники Даниила Страхова очень жалеют его героя. По вине сценаристов на нейрохирурга разве что метеорит не упал.

"Если бы мы знали что это такое... мда. Наверно я цинична, но на последних кадрах смеялась. "Уж мы их душили душили"... Павел ни в воде не тонет, ни в огне не горит. И как мне подсказывает интуиция, и тут его убили не насовсем. Можно только посочувствовать актерам, которые умеют играть, но им предлагают вот такое (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", "Парад мучений, д Андреева продолжается... прям можно конкурс устроить, каких еще страданий, можно придумать, несчастному Павлу))) Аварий, утоплений, покушений, стрельбы..." – рассуждают обитатели Интернета.

Странной и притянутой за уши показалась зрителям проклюнувшаяся любовная линия между Виолеттой и Павлом. У многих отлегло от души, когда в сцене на крыше герои так и не поцеловались. После такой потери, которую пережил Андреев, считает народ, ни о каких романах речи быть не может.

Противники продолжения "Знахаря" переживают, что в следующем сезоне Павел сойдется с Виолеттой. Дескать, новая зазноба доктора с легкой руки сценариста тоже будет выведена из сюжета в результате какого-нибудь несчастного случая.

"Наконец-то "все умерли". В том числе и сериал. Но, создалось впечатление, что это еще не конец, к сожалению. ... Таким макаром можно продолжать до бесконечности, одну жену "под трамвай" пристраивать в начале сезона и весь сезон в горячке бегать, спасая другую", – рассуждает обитатель Сети.

Впрочем, народ готов смотреть третий сезон, но с условием – "Знахарь" должен сильно измениться. Зрители даже обращаются по этому поводу к Константину Эрнсту – генеральному директору Первого канала.

"Согласен со всем. Не надо никакого продолжения. А если и продолжать, то, уважаемый т. Эрнст, замените режиссера, сценариста и всех консультантов. А то бред какой-то сняли. Косяк на косяке!", "Вот не пониманию злобствований в отзывах. Первая часть была о настоящем Человеке (с большой буквы), и тут та же идея. Жанр другой, да, но и жизнь – штука сложная. Было интересно смотреть. Сыграно прекрасно", "А, че? Продлили бы еще на парочку сезонов. Сериал отличнейший. Многие увидели, что такое черепок с мозгами", – пишут сторонники продолжения и не только.