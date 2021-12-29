Что будет в заключительных сериях сериала "Знахарь"

Уже сегодня зрители увидят финал ленты.

29 декабря Первый канал покажет заключительные серии второго сезона сериала "Знахарь". Поклонники ленты с Даниилом Страховым в главной роли наконец узнают финал истории, в центре которой оказался его герой – нейрохирург Павел Андреев.

Во второй части "Знахаря" Павел Андреев сталкивается с необычной пациенткой – хозяйка бизнеса по поставке медицинского оборудования Виолетта Корчина после травмы находится в коме. Молодая женщина утрачивает способность двигаться, разговаривать, выражать эмоции, но ее сознание функционирует. Андрееву удается привести Корчину в себя, но героя ожидает сюрприз – пациентка ощущает себя то восьмилетней, то 14-летней. Спустя время, Павел узнает, что у Виолетты есть враги. Зла девушке желают самые близкие люди. Доктор увозит пациентку подальше от родственников.

Корчин, муж Виолетты, мечтает прибрать к рукам компанию супруги. Мужчина на многое готов, чтобы добиться своей цели. Корчин объявляет охоту на врача и супругу, когда те исчезают из клиники.

В 15-м эпизоде сериала "Знахарь", Диана, мама Натальи, делает все, чтобы помочь Виолетте. В процессе женщина узнает правду о действиях дочери. Павел Андреев проводит операцию. Хирургическое вмешательство проходит успешно. Герой Даниила Страхова устраивает очную ставку с Корчиным, но тому удается выйти сухим из воды. Павел решат опробовать новый план. Медик боится за будущее пациентки – Виолетте собираются ввести лекарство, которое может превратить ее в умалишенную. Татьяна между тем уговаривает Павла спасти ребенка, которого она носит под сердцем. Во время осмотра Виолетты ситуация переворачивается с ног на голову.

В 16-й серии Павел Андреев оказывается в сложной ситуации. Корчин делает признание прямо во время операции. Медики шокированы. Забалкина, Егоров, Волокушин спасают жизнь человека, которого считают мерзавцем. Врачи рискуют карьерой, ведь препарат, который они используют, не одобрен в России. Павел оперирует ребенка Татьяны. У крохи появляется шанс на счастливое будущее. Между тем Наталья мечтает стереть Павла в порошок.