Обнародована причина смерти актера сериала "Каменская"

Владимир Поночевный скончался в возрасте 82 лет.



Владимир Поночевный скончался на 83-м году жизни 29 декабря. Актер сериала "Каменская" и киноальманаха "Рассказы о юности" тяжело болел коронавирусной инфекцией. Поночевный умер от последствий ковида.

Дата и место прощания со звездой советского экрана пока не назывались. Информацией о кончине Владимира Поночевного поделились на сайте "Кино-театр.ру".

Владимир Поночевный появился на свет 13 июня 1939 года. Артист – выпускник ВГИКа 1961 года. Кинодебют актера состоялся еще во времена студенчества. Он сыграл партизана в картине "Юность наших отцов". В год получения диплома вуза Поночевный снялся в картине "Рассказы о юности", в которой сыграл Ивана. Самые заметные роли артиста – Андрей в "Нечаянной любви" и Владимир Степанович Омельянюк в "Руины стреляют...". Кроме того, Владимир Поночевный трудился вторым режиссером на студии "Беларусьфильм".

"Снова ковид ((((( Светлая память.... (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", "Добрая память", "Светлая память", – отреагировали на смерть актера пользователи Сети.