"Пора заморозить сперму": мечтающий родить ребенка-друга Федоров собирается уйти в декрет

39-летний актер Петр Федоров давно мечтает о детях, однако вторую половинку пока не встретил. Неудачи в личной жизни расстраивают звезду сериала "Перевал Дятлова", однако в позднем отцовстве он видит множество плюсов. Несколько близких друзей Петра стали папами в довольно зрелом возрасте, поэтому подходят к вопросу воспитания осознанно.
Петр Федоров задумывается даже об усыновлении. На этот шаг, по словам артиста, надо решиться. Главное, считает знаменитость, не придумывать себе рамки не пытаться жить по трафарету.
Близких тревожит будущее звезды "Перевала Дятлова". "Мои коллеги-девушки шутят: "Петя, пора заморозить сперму!" – рассказал Федоров в свежем интервью.
Актер отметил также, что ранее мечтал родить себе ребенка-друга. Так по словам Петра, когда-то поступил его отец. Пока желание Федорова не исполнилось и ничего с этим поделать он не может.
Семью Петр Федоров ставит выше карьеры. Актер не понимает отцов, которые расставляют приоритеты иначе. Когда у Петра родится ребенок, он обязательно уйдет в декрет, поставив работу на паузу. Новая жизнь, считает Федоров, важнее ролей и наград.
На вопрос о том, какой женщиной должна быть его жена, Петр Федоров ответить не может. С возрастом предпочтения звезды кино и сериалов изменились. Раньше артиста цепляли девушки с эффектной внешностью, теперь же знаменитости важны душевные качества потенциальной зазнобы.