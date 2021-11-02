Работает в закрытой лаборатории за рубежом: сын раскрыл известной актрисе глаза на ковид

Около года назад актриса Регина Мянник подхватила коронавирусную инфекцию. Звезда сериалов "Кукловоды" и "Позднее раскаяние" перенесла недуг без осложнений, однако выздоравливала очень долго и тяжело.
По словам 50-летней Мянник, в острую фазу болезни ее душевное состояние ухудшилось. У актрисы исчезло обоняние, а затем ее накрыло депрессией. Знаменитость посещали странные мысли о кончине. Контролировать себя Регина Мянник не могла.
Новый штамм коронавируса, распространяющийся повсюду, очень пугает Регину Мянник. Актриса призывает поклонников защититься от новой версии ковида.
Звезда кино и сериалов призналась, что была противницей вакцинации ровно до того момента, пока не заболела. Мянник искренне считала, что прививки – это какой-то международный заговор или детище пропаганды.
О том, что актриса находилась в большом заблуждении, говорит и один из ее сыновей. Как рассказала Регина Мянник, ее наследник работает в Великобритании, в закрытой лаборатории. Отпрыск сообщил актрисе, что вирус реальный и ситуация действительно серьезная. Сыну Мянник предпочитает верить. "Он мне сказал, что у них просто завал", – рассказала Регина Мянник.
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