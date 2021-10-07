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Сериалы
Ребенка даже не показали: известная актриса рассказала о смерти новорожденной дочери

Ребенка даже не показали: известная актриса рассказала о смерти новорожденной дочери

Знаменитость винит себя в трагедии.
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Звезда сериала "Кармелита" актриса Екатерина Жемчужная рассказала шоумену Борису Корчевникову о трагедии, которую пережила в очень молодом возрасте. Актриса потеряла первенца.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Екатерина Жемчужная и ее супруг Георгий Жемчужный в те годы работали в ансамбле. Коллектив имел популярность у зрителя и активно гастролировал. Узнав о беременности, Жемчужная не прервала турне и продолжила выходить на сцену.

На последних месяцах Екатерина Александровна попала в больницу. У звезды "Кармелиты" родилась девочка. "И она ушла из жизни", – поведала Жемчужная Кочевникову.

Первенца актрисе даже не показали. Артистка винила себя в произошедшем. Медики подливали масла в огонь, мол, совершила ошибку, оставшись в ансамбле.

Сегодня 77-летняя звезда жалеет, что не берегла себя и малыша, которого носила под сердцем. По словам Жемчужной, она была слишком молодой.

Смерть первенца актриса и ее муж не обсуждали. Жемчужные старательно делали вид, что ничего не случилось. Между тем каждый горевал внутри себя.

В 1969 году в пары родилась дочь Ляля. Наследница пошла по стопам мамы и папы – стала актрисой. Екатерина Жемчужная сегодня осуждает свое стремление сделать карьеру. Актриса считает, что должна была вкладывать силы в семью и не останавливаться на одном ребенке. "Были бы дети такие красивые, замечательные просто", – сказала звезда "Кармелиты".

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Фото: pixabay.com
Автор: 7 октября 2021, 16:29 Источник: "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым ✓ Надежный источник
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