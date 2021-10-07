Ребенка даже не показали: известная актриса рассказала о смерти новорожденной дочери

Звезда сериала "Кармелита" актриса Екатерина Жемчужная рассказала шоумену Борису Корчевникову о трагедии, которую пережила в очень молодом возрасте. Актриса потеряла первенца.
Екатерина Жемчужная и ее супруг Георгий Жемчужный в те годы работали в ансамбле. Коллектив имел популярность у зрителя и активно гастролировал. Узнав о беременности, Жемчужная не прервала турне и продолжила выходить на сцену.
На последних месяцах Екатерина Александровна попала в больницу. У звезды "Кармелиты" родилась девочка. "И она ушла из жизни", – поведала Жемчужная Кочевникову.
Первенца актрисе даже не показали. Артистка винила себя в произошедшем. Медики подливали масла в огонь, мол, совершила ошибку, оставшись в ансамбле.
Сегодня 77-летняя звезда жалеет, что не берегла себя и малыша, которого носила под сердцем. По словам Жемчужной, она была слишком молодой.
Смерть первенца актриса и ее муж не обсуждали. Жемчужные старательно делали вид, что ничего не случилось. Между тем каждый горевал внутри себя.
В 1969 году в пары родилась дочь Ляля. Наследница пошла по стопам мамы и папы – стала актрисой. Екатерина Жемчужная сегодня осуждает свое стремление сделать карьеру. Актриса считает, что должна была вкладывать силы в семью и не останавливаться на одном ребенке. "Были бы дети такие красивые, замечательные просто", – сказала звезда "Кармелиты".
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