Звезде сериала "Шторм" рассекло голову на съемках

Актриса сериалов "Екатерина", "Шторм", "Красавчик" Анна Рыцарева пострадала на съемках. Неприятный эпизод случился накануне, 6 октября.
Организаторы съемок арендовали помещение в Москве. В разгар рабочего процесса 31-летняя Анна Рыцарева случайно задела полку, установленную в комнате. Мебель была закреплена не должным образом и рухнула на голову актрисы.
Рыцарева получила серьезную травму с рассечением. Кровь удалось остановить бригаде медиков, которую вызвали на место происшествия. От госпитализации Анна отказалась, но позднее обратилась в частную больницу.
Актрисе сериала "Шторм" провели обследование. По словам врачей, Анна легко отделалась. Серьезных повреждений не выявлено, сотрясение мозга не обнаружили.
Рыцарева окончила ВГИК десять лет назад. Анна училась на актерском факультете. Сегодня 31-летняя актриса активно снимается в отечественных сериалах.
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